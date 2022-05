Grösste Techno-Party, die Luzern je gesehen hat: Schon 3000 Tickets verkauft

Das Verve-Festival hat zwei Floors: der grosse in der Halle 1 (bis 6000 Tanzende), der kleine in der Halle 2 (bis 1000 Tanzende). Beide Floors kriegen laut Organisatoren «ein einzigartiges Licht- und Soundkonzept» verpasst. Einige Bars befinden sich in ausrangierten Schiffscontainern. Im Foyer sind zahlreiche Foodstände präsent. DJs unter anderem: Ben Klock, Stella Bossi, Dubfire, Lilly Palmer, Animal Trainer, Flo le Fortis und viele mehr. Sound gibt’s am Samstag von 14 bis 4 Uhr und am Sonntag von 14 bis 0 Uhr. Wem das nicht reicht: Am Freitag sind Pre-Partys im Südpol und Rok vorgesehen (vergünstigter Eintritt für Verve-Ticket-Besitzende) und diese beiden Clubs sind in der Nacht auf Sonntag länger als bis 4 Uhr offen. Einlass generell ab 18 Jahren. Tagespässe für 71/76 Franken und Zweitagespässe für 127 Franken gibt’s im Vorverkauf. Early-Bird-Tickets ab 51 Franken sind alle weg. Alle weiteren Infos inklusive Line-up findet man auf der Festival-Website.