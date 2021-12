Verwaltung Buttisholz möchte die revidierte Ortsplanung endlich anwenden – doch beim Kanton kommt's zu Verzögerungen Im Juni 2021 hat die Bevölkerung von Buttisholz die revidierte Ortsplanung abgesegnet. Seither liegt diese zur Bewilligung beim Kanton. Mit zehn weiteren Totalrevisionen von Ortsplanungen aus anderen Gemeinden.

Eigentlich wollte der Gemeinderat von Buttisholz seine Ortsplanungsrevision spätestens Ende 2021 unter Dach und Fach haben. Doch daraus wird wohl vorerst nichts – er muss sich weiterhin in Geduld üben. Wie der Gemeinderat in seiner neuesten Mitteilung schreibt, wartet er noch immer auf die Genehmigung der Ortsplanungsreversion durch den Kanton. «Wir haben bereits 2017 bewusst früh mit der Ortsplanungsrevision begonnen, inklusive Mitwirkungsverfahren und der Vorprüfung durch den Kanton. Bauwillige in unserer Gemeinde wollen nach den neuen Regeln bauen und verstehen nicht, warum das so lange dauert», sagt Gemeindepräsident Franz Zemp (Mitte). Bauherren seien bereits bei der Gemeinde vorstellig geworden. «Sie wollen, dass wir Druck machen beim Kanton.»

Der Genehmigungsantrag sei Anfang Juli an den Kanton verschickt worden. Im November habe die bei der kantonalen Verwaltung zuständige Person mitgeteilt, dass sich das Genehmigungsverfahren infolge sehr hoher Arbeitsbelastung bis ins nächste Jahr hinauszögere. «Das ist für die Gemeinde Buttisholz, aber auch für alle anderen unbefriedigend», sagt Zemp.

Es gelten die strengeren Bestimmungen

Die Verzögerung durch den Kanton habe für bauwillige Personen Auswirkungen. Solange die Ortsplanungsrevision nicht abgesegnet sei, müssten beim Bauen das alte und das neue Bauzonenreglement berücksichtigt werden. Zemp: «Dabei kommen jeweils die strengeren Bestimmungen zur Anwendung.» Ausserdem stünden bald die nächsten Teilrevisionen an, und wird es auch dort Verzögerungen geben. Zemp sagt:

«Die Bürger haben grundsätzlich in allen Belangen eine Antwort innert nützlicher Frist zugute. Das muss funktionieren und schafft Vertrauen.»

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Buttisholz in dieser Sache gedulden muss. Bereits im Sommer 2019, als es um die Vorprüfung der Ortsplanungsrevision ging, wurde Buttisholz ausgebremst – aufgrund hoher Arbeitsbelastung beim Kanton. Zemp ist sich bewusst: «Grundsätzlich müssen sich hier alle an der Nase nehmen. Es ist eine Folge der Politik, die man wählte. Man wollte eine straffe Verwaltung und muss die Konsequenzen mittragen.»

Das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) bestätigt die Verzögerungen. Paloma Meier-Martino, Leiterin Kommunikation, sagt: «Alle Gemeinden des Kantons müssen bis Ende 2023 ihre Ortsplanung revidieren. Entsprechend hoch ist die Arbeitslast.» Erst bei 13 Gemeinden sei der Prozess vollständig abgeschlossen und vom Regierungsrat genehmigt. «Derzeit bearbeiten wir zehn Totalrevisionen parallel und dazu noch weitere Verfahren wie Teilrevisionen oder Umzonungen.» Dass Gemeinden, die Bauland rückzonen müssen, prioritär behandelt werden, verneint Meier. «Aber die Rückzonungen kommen zusätzlich dazu», sagt sie. Der Rechtsdienst des BUWD verfügt laut Meier über knapp 700 Stellenprozent. «Diese werden aber nicht nur für Ortsplanungsrevisionen gebraucht, sondern für das gesamte Aufgabenspektrum des BUWD.» Die Ressourcenplanung sei eine Daueraufgabe. Paloma Meier:

«Wir sind immer daran, Prozesse zu optimieren. Die Situation ist aber sicherlich aktuell herausfordernd.»

Kanton: «Bearbeitungsdauer gerechtfertigt»

Die Fälle würden nach Eingang bearbeitet. Im schnellsten Fall brauche es dafür drei Monate. Je nach Komplexität, Inhalt und Bearbeitungsaufwand könne es bis zu einem Jahr dauern. «Bei Buttisholz handelt es sich um eine umfangreiche Gesamtrevision, wodurch eine längere Bearbeitungsdauer gerechtfertigt ist.» Buttisholz muss sich also noch etwas in Geduld üben. Meier sagt: «Stand heute gehen wir von einer Genehmigung spätestens im Frühling 2022 aus.»