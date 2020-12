Verwaltung Direktionsreform: Gemeinde Emmen organisiert sich neu Der Emmer Gemeinderat will sich den veränderten Kundenbedürfnissen anpassen. Unter anderem wird eine neue Direktion Finanzen, Immobilien und Sport geschaffen.

Der Emmer Gemeinderat hat sich entschieden, ab Januar 2021 eine Direktionsreform umzusetzen. Letzte organisatorische Anpassungen in der Gemeindeverwaltung Emmen seien in den Jahren 2014 vorgenommen worden, teilte der Gemeinderat Emmen am Dienstag mit. In der Zwischenzeit sei die Verwaltung weiter gewachsen, die Anforderungen im Arbeitsalltag hätten sich verändert. Dadurch seien Schnittstellen-Probleme entstanden.

Die Gemeindeverwaltung Emmen. Bild: PD

Aufgaben sollen gleichmässig auf die fünf Direktionen verteilt werden

«Die im Rahmen der Direktionsreform definierten organisatorischen Anpassungen dienen dazu, die ausgemachten Schnittstellen-Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu korrigieren», schreibt der Gemeinderat. Im Zuge der digitalen Transformation sollen «die internen und externen Prozesse geklärt, optimiert und dahingehend agil gestaltet werden, um den sich ändernden Kundenbedürfnissen ebenso wie den Ansprüchen der Mitarbeitenden auch in Zukunft gerecht zu werden». Ferner sollen die Anpassungen in der Organisation der Gemeindeverwaltung Emmen eine gleichmässige Verteilung der anfallenden Aufgaben auf die fünf Direktionen ermöglichen sowie die Führungsspannen aller Führungspersonen möglichst optimal verteilen.

Folgende Anpassungen in der Verwaltungsorganisation der Gemeinde Emmen werden vorgenommen:

Das Departement Personal und Organisation wird per 1. Januar dem Gemeindepräsidium angegliedert. Die Direktion von Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger heisst somit neu Direktion Präsidiales und Personelles.

Das Departement Sicherheit und Sport wird per 31. Dezember aufgelöst. Der Bereich Sport wie auch der Bereich Badeanlagen werden dem neu zu konstituierenden Departement Immobilien und Sport angegliedert und vorerst ad interim direkt Gemeinderat und Direktionsvorsteher Patrick Schnellmann unterstellt. Die betreffende Direktion heisst somit neu Direktion Finanzen, Immobilien und Sport.

Neu wird eine Stabsstelle Sicherheit eingeführt.

Im Departement Planung und Hochbau in der Direktion Bau und Umwelt wird per 1. Januar der Bereich Planung eingeführt.