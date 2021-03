Verwaltung Kriens und Emmen krempeln ihre Verwaltung um – und wollen ihre Finanzvorsteher entlasten Nach Emmen vollzieht nun auch Kriens eine Reorganisation. Beide Kommunen wollen dadurch Synergien nutzen und die Arbeit gerechter verteilen.

Die Gemeinde Emmen strukturiert ihre Verwaltung per 1. Januar um. Die Rochaden betreffen insbesondere die Präsidial- und die Finanzdirektion. Das Departement Personal wird der Gemeindepräsidentin unterstellt, der Bereich Sport wandert ins neue Departement Immobilien und Sport, dem der Finanzdirektor vorstehen wird. Der Bereich Sicherheit wird neu zur Stabsstelle.

Von der Direktionsreform am meisten betroffen: Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger und Finanzdirektor Patrick Schnellmann (Mitte). Eveline Beerkircher

Die neue Struktur erinnert an jene der Stadt Kriens. Dort wurden bei der letzten Departementsreform 2016 ebenfalls Finanzen, Immobilien und Freizeit/Sport zusammengefasst. Allerdings stellte sich dies als grosser Brocken für den Finanzvorsteher heraus. Vor allem, weil im Bereich Immobilien mit dem Zentrumsprojekt viel Arbeit anfiel. Der ehemalige Finanzvorsteher Franco Faé (CVP) sagte angesichts der Belastung, Teilbereiche seines Departements «könnte man allenfalls verlagern, Teile der Abteilung Sport und Freizeit würden auch zur Bildung passen».

Departemente und Direktionen – andere Kommune, andere Begriffe In Emmen führt jeder Gemeinderat eine Direktion. Diese sind unterteilt in Departemente – grosse Abteilungen, denen jeweils einzelne Bereiche zugeordnet sind. In Kriens werden die von den Stadträten geführten Einheiten Departemente genannt. Diese sind wiederum unterteilt in Abteilungen respektive Dienste, denen die Bereiche untergeordnet sind.

Kriens teilt Freizeitabteilung auf

Der Krienser Stadtrat reagiert nun auf diese Problematik – ebenfalls mit einer Anpassung der Organisationsstruktur, wie er mitteilt. Diese Anpassung betrifft konkret die Abteilung Freizeitdienste. Die Freizeitanlagen und deren Betrieb bleiben im Finanzdepartement, werden aber neu der Abteilung Immobiliendienst unterstellt. Alle anderen Bereiche der heutigen Abteilung Freizeitdienste werden ins Bildungs- und Kulturdepartement integriert.

Mit diesen Veränderungen sollen Synergien besser genutzt werden, heisst es in der Mitteilung. Und weiter: «Damit setzt die Stadt Kriens eine weitere Optimierungsmassnahme im Rahmen des Gesamtprojektes ‹Stadtfinanzen im Gleichgewicht› um.» Das Ziel sei, neue Positionen mit bestehenden Mitarbeitenden zu besetzen. Die Umsetzung soll fliessend erfolgen, die Änderung des Organigramms werde aber erst per 1. August 2021 vollzogen. Das Finanzdepartement dürfte damit entlastet werden.

Bereich Immobilien ist stark gewachsen

In Emmen stehen beim Schulraum und den Sportanlagen – beide sind beim Departement Immobilien angesiedelt – grosse Projekte an. Zudem wird das Betreibungsamt neu ins Finanzdepartement integriert. Sollte man deshalb die Finanzdirektion nicht stärker entlasten?

«Genau das wollen wir erreichen», sagt die Emmer Gemeindepräsidentin Ramona Gut-Rogger (FDP). «Indem wir das Personal in die Präsidialdirektion verschieben, wird die Finanzdirektion entlastet.» Der Bereich Immobilien sei in den letzten Jahren auf rund 80 Mitarbeitende angewachsen, weshalb es sinnvoll sei, daraus ein Departement zu machen. Auch die im Frühjahr durchgeführte Gesundheitsbefragung habe bei diesem Entscheid hineingespielt. Das Ziel sei jedoch, dass jeder Direktion maximal zwei Departemente unterstellt sind. Durch die Rochade mit dem Personaldepartement wird das erreicht.

Gleichzeitig soll der Sport nicht untergewichtet werden, weil Emmen stolz ist auf seine vielen Sportvereine und sich als sportfreundliche Gemeinde profilieren will. «Der Bereich Sport hat die grössten Schnittstellen mit den Immobilien, weshalb er am besten in dieses Departement passt und eben weniger zur Bildung», so Gut. Auch diese Variante habe der Gemeinderat diskutiert – und verworfen, weil der Schulsport völlig unabhängig von anderen Sportbereichen funktioniere.

Sicherheit ist für alle Direktionen relevant

Ausserdem sei ihr nie klar gewesen, warum der Sport bis anhin mit der Sicherheit in einem – relativ kleinen – Departement kombiniert wurde, so Gut weiter. «Es gibt bei diesen Bereichen nicht mehr Schnittstellen als anderswo.» Vielmehr sei die Sicherheit für alle Direktionen gleich relevant – genauso wie die Stabsstelle Kommunikation. «Es ist deshalb sinnvoll, die Sicherheit als Stabsstelle zu führen», ist Gut überzeugt.

Auf dem Weg zur Reform habe sie die Organigramme verschiedenster Gemeinden studiert, sagt Gut. «Allerdings habe ich wieder damit aufgehört, weil es keine Regelmässigkeiten gab. Jede Gemeinde macht es anders.» Sie vermutet, dass die Strukturen vielerorts historisch gewachsen sind – und je nach Präferenz der jeweiligen Gemeinderäte verändert wurden. Die Gemeindepräsidentin betont, dass die Reform nicht den Anspruch habe, «die Verteilung nun ewig so zu belassen». Vielmehr werde es immer wieder zu Justierungen kommen: «Wir befinden uns in einem dynamischen Prozess, die Aufgaben der Verwaltung ändern sich laufend.»