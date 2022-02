Unfall Vier Helikopter im Einsatz: Schüler nach Chemieunglück evakuiert In Lachen läuft ein grösserer Blaulicht-Einsatz. Beim Hallenbad Lachen war es im zu einem Chemieereignis gekommen. Das Schulhaus wurde geräumt.

Vier Helikopter, mehrere Ambulanzen: Das Grossaufgebot an Rettungskräften. Bild: PD

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mussten laut Bote der Urschweiz die Feuerwehr Lachen und die Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon wegen eines Chemieunfalls ins Schulhaus Seefeld in Lachen ausdrücken. Es befanden sich auch vier Ambulanz-Fahrzeuge vor Ort. Vier Rettungshelikopter landeten in der Nähe.

Grosseinsatz von Rettungskräften am Dienstagnachmittag, 15.02.2022, nach Chemie-Zwischenfall im Hallenbad Schulhaus Lachen. Mehrere Kinder werden medizinisch betreut. Bislang keine Infos über erheblich Verletzte. Update folgt.#kaposchwyz #kantonspolizeischwyz #polizeischweiz pic.twitter.com/RhSyS6BAUo — Kantonspolizei SZ (@KapoSchwyz) February 15, 2022

Das Schulhaus Seefeld wurde laut Polizeiangaben vor Ort evakuiert. Der Einsatz im Bereich des Hallenbads ist noch immer im Gang. Das Areal ist abgesperrt worden. Laut Polizeiangaben seien mehrere Schüler medizinisch betreut worden. Nach ersten Informationen scheint es aber keine Schwerverletzten gegeben zu haben.