Portugiese vor dem Luzerner Kriminalgericht: Vier Jahre für Raub und Vergewaltigung Das Luzerner Kriminalgericht behandelte am Dienstag den Fall einer Portugiesin, die ihrem Ex-Partner Vergewaltigung und Raub vorwirft.

Nachdem eine 27-jährige Portugiesin die Beziehung zu ihrem Partner im November 2018 beendet hatte, sah der Mann rot. Der 38-jährige Landsmann lauerte der Frau am 14. Dezember 2018 vor ihrer Wohnung in der Region Luzern auf. Laut Anklageschrift der Luzerner Staatsanwaltschaft hat er seine Ex-Freundin in die Wohnung gestossen und anschliessen zweimal vergewaltigt.

An der Verhandlung am Luzerner Kriminalgericht vom 7. Januar 2020 zeichnete der Beschuldigte ein anderes Bild. Die Frau habe ihm angeboten, bei ihr zu übernachten. Sie seien ins Bett gegangen, dabei sei es zu normalem Geschlechtsverkehr gekommen, wie immer.

Urteil liegt höher als Antrag des Staatsanwalts

Fakt ist, dass die beiden im selben Bett übernachtet haben. Die Frau sagte jedoch aus, dass der Beschuldigte sie mit einem Messer bedroht habe. Zudem soll er ihre Bankkarte gestohlen haben. Der Mann stritt alles ab und beteuerte, er habe das Messer nie in der Hand gehalten.

Die Richter erachteten die Ausführungen der Frau, die als Opfer und Privatklägerin auftrat, als plausibler. Der Beschuldigte wurde zu einer Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Zudem wird er für 10 Jahre des Landes verwiesen. Das Urteil geht damit über das beantragte Strafmass des Staatsanwalts hinaus, welcher 3 Jahre und 6 Monate gefordert hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.