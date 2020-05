Leserdebatte Vier Recyclingstationen statt 55 Eimer – Stadt Luzern testet neues Abfallregime auf der Ufschötti Anstelle der 55 Abfalleimer stehen auf der Ufschötti neu vier zentrale Recyclingstationen. Die Stadt Luzern will mit dem Pilotversuch die Entsorgung erleichtern und die Umwelt schonen.

Eine der neuen Entsorgungsstationen auf der Ufschötti. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 18. Mai 2020)

Wenn es warm wird, steigen auch die Abfallmengen im öffentlichen Raum. Ein Brennpunkt in Luzern ist diesbezüglich die Ufschötti am linken Seeufer. Täglich fallen dort in der warmen Jahreszeit täglich eine bis drei Tonnen Abfall an, wie die Stadt Luzern mitteilt. Grosse Mengen landen ausserdem nicht in den Güselkübeln, sondern auf der Wiese.

Nun führt die Stadt dort einen Pilotversuchs mit einem neuen Entsorgungssystem durch. Am Montag wurden die insgesamt 55 Abfalleimer durch vier grosse Recyclingstationen ersetzt.

Diese bestehen aus einfachen Kunststoffwänden, durch die man den Abfall in den jeweiligen Behälter befördern kann. So sieht es innerhalb der Stationen aus:

Bild: PD/Stadt Luzern (18. Mai 2020)

Das Ziel ist, dank der Abfalltrennung die Umwelt zu schonen, heisst es in der Mitteilung. Denn bisher wurde der gesamte Ufschötti-Abfall nicht getrennt. Ausserdem können die Mitarbeiter des Strasseninspektorats die Anlagen leichter leeren, weil sie mit dem Sammeltraktor zugänglich sind. Bisher mussten die bis zu 50 Kilogramm schweren Kübel von Hand geleert werden.

Damit das System funktioniert, müssen die Leute aber mitmachen. Der städtische präventive Ordnungsdienst SIP werde die Ufschötti-Besucher mit Gesprächen und Flyern informieren, so die Stadt.

Leute können zudem Kritik, Verbesserungsvorschläge und Lob per Whatsapp, MMS oder SMS an 079 886 18 66 senden.

Durchzogene Erfahrungen in anderen Städten

Der Pilotversuch kostet rund 50'000 Franken und dauert bis im Herbst. Nach der Auswertung entscheidet die Stadt über das weitere Vorgehen. Denkbar sei eine Ausweitung des Systems auf weitere Orte. Ob der Versuch gelingt, ist aber ungewiss, wie Erfahrungen aus anderen Städten zeigen. In Lugano, Biel oder Basel wurden bereits ähnliche Pilotprojekte durchgeführt, die kaum Wirkung zeigten, wie der Luzerner Stadtrat in seiner Stellungnahme zu einem SP-Postulat schreibt.

Mehr Erfolg hatten Aarau oder Bern. In Aarau habe sich aber gezeigt, dass wie nun in der Ufschötti erfolgt die herkömmlichen Güselkübel entfernt werden müssen, damit der Abfall getrennt wird. In den Berner Badis, die ebenfalls frei zugänglich sind, betrage die Separierungsquote erfreuliche 95 Prozent. Allerdings sind diese, im Gegensatz zur Ufschötti, über Nacht geschlossen.