«Vierwaldslackers» Akrobatisches Spektakel frühmorgens in der Stadt Luzern: Slackliner balancieren über die Reuss Es ähnelt einer Freiluftzirkusvorstellung, was eine Gruppe junger Männer des Vereins Vierwaldslackers am Donnerstagmorgen auf der Seebrücke vorführt. Die Polizei lässt sie vorerst gewähren.

Wer am Donnerstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit die Seebrücke überquert hat, dem werden sie aufgefallen sein: Eine Gruppe junger Männer hat vor Sonnenaufgang drei Slacklines von der Seebrücke quer über die Reuss hin zur Bahnhofstrasse gespannt.

Der Himmel ist noch dunkelblau, als die Vierwaldslackers ihre Seile spannen. Bild: Vierwaldslackers

So sieht eine der Befestigungen bei Tageslicht aus. Bild: Linda Leuenberger

Die Akrobaten über dem Wasser im Licht der aufgehenden Sonne, im Hintergrund die Kapellbrücke mit dem Wasserturm und dem Pilatus – ein sagenhafter Anblick, den sich auch viele Passantinnen und Passanten nicht entgehen lassen. Viele stehen unter den Bäumen an der Bahnhofstrasse und schiessen Handyfotos vom aussergewöhnlichen Spektakel.

Die Seile sind von den Leuchtmasten auf der Brücke hin zu den Bäumen an der Bahnhofstrasse gespannt. Bild: Vierwaldslackers

Hin und wieder plumpst einer der Slackliner nach einem Trick ins Wasser:

Quelle: Vierwaldslackers

«Vierwaldslackers» nennt sich der Verein bestehend aus Hobby-Slacklinern aus der Region, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen von Slacklinern in der Zentralschweiz zu vertreten. Ihre Rucksäcke und ihr Material liegen unter einem Baum an der Bahnhofstrasse, darunter auch Jonglierkeulen. Das Ganze mutet fast wie ein Zirkus an. «Es ist auch ein bisschen ein Zirkus», sagt ein Slackliner lachend, der gerade triefend nass von der Slackline über das Geländer zurück an Land steigt. Die Stimmung ist ausgelassen.

Bewilligung nötig? Polizei ist überfragt

Der Verein bietet regelmässige Trainings an – wie allerdings auf einer Karte, der sogenannten Slackmap, ersichtlich ist, handelt es sich bei der Reussüberquerung nicht um einen der üblichen Trainingsorte. Wie den Fotos auf der Webseite zu entnehmen ist, waren sie aber schon mindestens einmal da. Es drängt sich die Frage auf: Dürfen sie das?

«Die Polizei war heute morgen schon hier», sagt einer der Männer, «aber sie haben uns machen lassen.» Wie sich herausstellt, ist selbst die Polizei überfragt, ob es für eine solche Aktion eine Bewilligung braucht, wie Mediensprecher Urs Wigger gegenüber Zentralplus sagt. Die Sache werde nun mit der Stadt und dem Kanton Luzern abgeklärt. (lil)