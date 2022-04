Schifffahrt «Roaring Twenties» oder Hippie-Look: Dampferfreunde laden zur Nostalgiefahrt Am Karfreitag ist Start der diesjährigen Dampfersaison auf dem Vierwaldstättersee. Der Verein Dampferfreunde hat sich dabei zu seinem 50-Jahre-Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen.

Das frisch renovierte Dampfschiff Stadt Luzern bricht am Karfreitag zu einer speziellen Nostalgiefahrt auf. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. September 2021)

Die Dampferfreunde Vierwaldstättersee feiern heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Zum Auftakt ihrer Jubiläumsaktivitäten laden sie am Karfreitag zu einer Nostalgiefahrt. Es ist gleichzeitig der Start der diesjährigen Dampfersaison. Abfahrt des Dampfschiffs Stadt Luzern ist um 11.12 Uhr. Die Dampferfreunde werden die Fahrt in historischen Kostümen mitmachen und hoffen, dass es ihnen möglichst viele Gäste gleichtun. Gefragt sind einerseits Schlaghosen und Miniröcke der Hippie-Epoche zur Zeit der Vereinsgründung, andererseits glamouröse Roben zur Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts, als die ersten Raddampfer in Luzern ihren Betrieb aufnahmen. Auch Frauen in kurzen, lockeren Röcken, auffälligen Hüten und burschikosen Kurzhaarschnitten im Stil der «Roaring Twenties» dürften am Karfreitag auf der «Stadt Luzern» anzutreffen sein.

Es gelten die regulären Fahrpreise, Tickets und Reservationen gibt es via Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees: 041 367 67 67 oder info@lakelucerne.ch. Alle kostümierten Passagiere werden mit einem 30-Franken-Gutschein der SGV belohnt, teilten die Dampferfreunde am Dienstag mit.

Frostiges Verhältnis wich «konstruktivem Miteinander»

Der Verein Dampferfreunde Vierwaldstättersee wurde am 5. September 1972 gegründet, als Reaktion auf die damaligen Pläne der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), ihre Dampfschiffe durch Motorschiffe zu ersetzen. Das damalige frostige Verhältnis zwischen Dampferfreunden und SGV ist gemäss SGV-Verwaltungsdirektor Hans-Rudolf Schurter längst einem «sehr konstruktiven Miteinander» gewichen. Nicht zuletzt dank den grosszügigen finanziellen Beiträgen der Dampferfreunde verkehren heute weiterhin fünf historische Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee. Heute hat der Verein rund 10'000 Mitglieder aus dem In- und Ausland.