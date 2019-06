Villa Orselina il dolce far niente



Tauchen Sie ein in die Welt des süssen Nichtstuns: Im 5-Sterne-Hotel Villa Orselina hoch über dem Lago Maggiore finden Sie ein einzigartiges, stilvolles Ambiente und ein Paradies für Ihre Erholung. Mit 28 individuell gestalteten Zimmern und Suiten, der Wellnessoase «La Spa» und zwei Restaurants bieten wir den perfekten Rahmen für Ihren Wohlfühlurlaub.

Das AboPass-Angebot

• 2 Übernachtungen inklusive Frühstück

• Garantiertes Upgrade in Lifestyle Suite (90 m2) mit Panorama-Seeblick

• Begrüssungs-Cocktail in der Bar Loggia bei Anreise

• Funicolare-Ticket nach Locarno mit anschliessender Schiffsfahrt zu den Brissago-Inseln mit Eintritt

• Eine Weinprobe im historischen Weinkeller

• 1 Dreigangdiner à la carte im «Il Ristorante»

• Freie Nutzung «La Spa» und Tennisplatz

• Gratis-ÖV; und 30% Reduktion auf Bergbahntickets

• Kostenfreier Transfer vom Bahnhof bei An- und Abreise

• Parkplatz in der Tiefgarage



Preis pro Person im Doppelzimmer

• Mid-Week (So–Do): Fr. 560.– anstatt Fr. 900.–

• Weekend (Fr–Sa): Fr. 700.– anstatt Fr. 960.–

• Exklusiv Kurtaxen: Fr. 6.10 pro Person und Nacht

• Preis pro Person im Einzelzimmer auf Anfrage



Gültigkeit

• Das Angebot ist gültig vom 5. April bis zum 26. Oktober 2019, ausgenommen an Festtagen, sowie während den Festivals Moon&Stars und Filmfestival Locarno

• Zimmer auf Anfrage nach Verfügbarkeit

• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen

• Preis von Verlängerungsnächten auf Anfrage



Informationen und Buchungen

Anfragen und Buchungen mit der Angabe des Promotionscodes «AboPass» unter:

Boutique-Hotel Villa Orselina

Via Santuario 10

6644 Orselina-Locarno

Telefon 091 735 73 73

welcome@villaorselina.ch



Weitere Informationen: www.villaorselina.ch