Virtueller Dorfladen und mobiler Hausarzt: So will die Luzerner Landschaft zum digitalen Dorf werden Die Grünen lancieren vier Vorstösse zur Digitalisierung auf dem Lande. Die Region Luzern West nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Doch noch sind nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Urs-Ueli Schorno

Das digitale Dorf verbindet verschiedene Lebensbereiche. Grafiken: Lea Siegwart

Homeoffice, eGovernment, Einkaufen per Mausklick. Die Möglichkeiten die das Internet bietet haben sich stetig vermehrt. Ein Segen für ländliche Gebiete könnte man meinen, weil eben: Die Digitalisierung das Arbeiten, Einkaufen und Beziehen von Dienstleistungen ortsunabhängig macht. Doch der digitale Graben zwischen städtischen und ländlichen Gebieten hat sich in den vergangenen Jahren vergrössert. Während sich Städteentwickler mit «Smart Cities» beschäftigen, eigene Apps und Anwendungen entwickeln, ist es im Kanton Luzern noch nicht gelungen, jeden Bauernhof mit einer vernünftigen Internetanbindung auszustatten. Der sogenannte «Braindrain», der Wegzug von jungen, fähigen Fachkräften spitzt sich zu, auch weil Infrastruktur und gute Ideen fehlen.

Zum Beispiel in Luthern im Napfgebiet: Lebten dort 1998 noch 1587 Menschen ständig in der auf vier Dörfer und einzelne Höfe verteilten Gemeinde, sind es 2017 noch 1295. Täglich bloss fünf Verbindungen des öffentlichen Verkehrs gibt es zudem von Luzern aus – keine guten Voraussetzungen, um zu pendeln.

Politische Anstupserin für das digitale Dorf

Die Grüne Kantonsrätin Rahel Estermann (Luzern) hat dazu Ende des vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrer Partei einen Strauss an Vorstössen zum Thema Digitalisierung an den Luzerner Regierungsrat gerichtet. Einer davon will die Entwicklung insbesondere auf dem Lande vorantreiben. Als Vorbild dafür diente unter anderem das «Digitale Dorf», wie es in ländlichen Regionen Bayerns angestrebt wird. Die in Hildisrieden aufgewachsene Estermann meint, wenn sie vom digitalen Dorf spricht, explizit mehr als politische Programme, etwa zum Abstimmen per App oder anderen elektronischen Behördenleistungen, die unter dem Stichwort «eGovernment» zusammengefasst werden. Estermann sagt:

«Das digitale Dorf beinhaltet alle möglichen Dienstleistungen, die sich über digitale Informations- und Kommunikationstechnologien abwickeln lassen.»

So werden in Luthern lokale Produkte unter dem Titel «natürlich Luthertal» bereits gemeinsam vermarktet. Die Wertschöpfung für die Region könnte etwa durch eine digitale Plattform erhöht werden, wo die Angebote im digitalen Dorfladen einfach per Mausklick bestellt werden können. Weitere Beispiele:

Doch weshalb muss eigentlich die Politik aktiv werden? «Manchmal braucht es eben einen Anstupser», sagt Rahel Estermann. «Es fehlt zurzeit schlicht an den Ressourcen, um die digitalen Möglichkeiten zu nutzen», stellt sie fest. Etwas genauer fordert sie einen kantonalen Aktionsplan. Daneben verlangen die Grünen in Luzern etwa einen «Beauftragten Digitalisierung» für den Kanton und in grösseren Gemeinden, aber auch Weiterbildungen für kantonale Angestellte sowie mehr Medien- und Datenkompetenz im Schulunterricht.

Auch Guido Roos beschäftigt sich politisch mit der Digitalisierung auf dem Land. Er will als Geschäftsführer des Verbands Region Luzern West, der 28 Gemeinden im Napfgebiet und Entlebuch umfasst, das «digitale Dorf» Realität werden lassen. Die Region West ist eine von zwei in der Schweiz die am Projekt «Smart Villages» der Schweizerischen Arbeitsgesellschaft für Berggebiete teilnimmt (siehe Kasten oben). Finanziert wird das Projekt durch das EU-Alpenraumprogramm und mit Mitteln der Neuen Regionalpolitik. Er sagt:

«Wir stecken mittendrin in diesem Wandel. Er trifft Branchen und Altersklassen, Berufe, Länder und Räume unterschiedlich.»

Der CVP-Kantonsrat weiss: «Dichter besiedelte Gebiete haben bessere Karten. Um so wichtiger ist es, das Thema proaktiv anzugehen.»

Ohne Breitbandanschluss kein smartes Dorf

Die Kernfragen, die man sich nun stelle: «Was müssen wir tun, um fit zu sein für die digitale Zukunft? Welche Voraussetzungen, welche Chancen gibt es und welche Risiken lauern?»

Bevor sich die Region zu einer Pionierin der Dorf-Digitalisierung entwickeln könne, sei die dringende Frage der Voraussetzungen zu klären: Ein leistungsfähiger Hochbreitbandanschluss sei heute schon Pflicht, wolle man ein Haus verkaufen, geschweige denn, Gewerbe zur Ansiedlung locken. Das ist noch nicht überall gewährleistet. Roos selbst hat im September per Vorstoss von der Luzerner Regierung eine Breitbandstrategie für den Kanton gefordert, die von zwei Dritteln des Rates für erheblich erklärt wurde.

Hinweis: Am Donnerstag, 24. Januar findet im Bürgersaal Willisau eine Diskussionsrunde zum Thema «Landleben digitalisiert. Chancen der Digitalisierung.» statt. Diese wird organisiert von den Grünen Willisau und der AG Digitalisierung Kanton Luzern. Von 19.30 bis 21 Uhr.