Vitznau/Weggis Schäden am Tragwerk: Kantonsstrasse muss saniert werden An der Hauptstrasse zwischen Vitznau und Weggis hat der Zahn der Zeit genagt. Nun muss die Verkehrsverbindung instandgesetzt werden.

Die Arbeiten an der Kantonsstrasse zwischen Vitznau und Weggis umfassen den Ersatz der Gehwegauskragung und die Instandsetzung der Natursteinstützmauer. Grund für die Bauarbeiten sind Schäden am Tragwerk und der Gehwegfläche, wie es in einer Mitteilung der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur des Kantons Luzern heisst.

Die Bauarbeiten dauern rund vier Monate und werden voraussichtlich im April 2022 abgeschlossen. Der Verkehr wird während den Bauarbeiten einspurig und mittels Lichtsignalanlage geführt. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.