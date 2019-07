Vitznau möchte in grüne Energie investieren Neue Strompreise, ein Energiestadtkonto und Heizen mit Seewasser: Der Gemeinderat plant für die Zukunft - und hat dafür extra die Bevölkerung befragt. Niels Jost

Solarmodule werden auf einem Dach montiert. (Bild: KEYSTONE/Christian Beutler, 13. Juni 2013, Rheinau)

Eine Energiestadt. Das ist die 1400-Seelen-Gemeinde Vitznau seit 2016. 35 weitere Kommunen im Kanton sind mit diesem Label von Energie Schweiz zertifiziert. Doch die effektive Umsetzung «grüner» Massnahmen lässt häufig auf sich warten.

Vitznau hingegen möchte nun vorwärts machen. Der Gemeinderat hat hierfür drei Massnahmen vorgesehen. Erstens: Mit einem neu zu bildenden Energiestadtkonto sollen Projekte gefördert werden, die eine CO2-Reduktion bewirken, etwa die Sanierung der Gebäudehülle oder der Bau von Fotovoltaikanlagen. Finanziert werden soll das durch einen einmaligen Übertrag von 0,5 Millionen Franken aus freien Mitteln des bisherigen Parkplatzfonds, der die aufkumulierten Gewinne aus der Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze enthält. Zudem soll künftig jährlich ein Teil der vom Stromverbrauch abhängigen Konzessionsgebühren des Elektrizitätswerks Schwyz (EWS) dem neuen Energiekonto gutgeschrieben werden. Wie viel effektiv an Fördergeldern an die Bürger ausgeschüttet wird, «kann die Gemeindeversammlung von Jahr zu Jahr neu definieren», sagt Finanzvorsteher Stefan Tobler (GLP). «Im Budget 2020 werden wir Zuschüsse von 40 000 Franken beantragen.»

Ziel: Den ganzen Dorfkern mit Seewasser heizen

Als weitere Massnahme plant der Gemeinderat, zweitens, aktiv bei der Erstellung eines Nahwärmeverbunds im Dorfzentrum mitzuwirken. Damit sollen Privathaushalte wie auch Gewerberäume ab 2021 mit erneuerbarer und mit Seewasser produzierter Energie geheizt und gekühlt werden – ähnlich wie das beispielsweise schon in Weggis geschieht.

Um das Grossprojekt zu realisieren, hat sich die Gemeinde bereits zu einem Drittel mit 33 300 Franken an die Gründung der Energie Rigi Süd AG («eRiS») beteiligt. Deren Aktienkapital soll auf zwei Millionen Franken erhöht werden. In diesem Zuge wird der Gemeinderat der Bevölkerung eine Erhöhung des Gemeindeanteils um höchstens eine Million Franken vorschlagen. «Das ist eine Investition in den Service Public», sagt Gemeindepräsident Herbert Imbach (parteilos). «Ziel ist es, langfristig eine mindestens kostendeckende Produktion und angemessene Energiepreise sicherzustellen.» Bei der Erstellung des Netzes könnten Synergien mit der Wasserversorgung, der Siedlungsentwässerung und dem EWS genutzt werden.

Pühringer ebenso am Wärmeverbund beteiligt

Am Wärmeverbund ebenso beteiligt ist die Park-Hotel-Gruppe um Investor Peter Pühringer sowie die «eRiS», welche Genossenschafter aus der Region umfasst. Zudem wird der Gemeinderat auch das Gespräch mit der Korporation Vitznau suchen, welche im höher gelegenen Dorfteil bereits einen Holzschnitzel-Wärmeverbund betreibt, so Imbach.

Der Zeitpunkt für den Bau des Wärmeverbunds sei nun optimal und das Interesse möglicher Bezüger erfreulich, sagt Imbach weiter. Denn derzeit stünden diverse grosse Bauprojekte im Zentrum an. Interesse bekundet haben etwa schon das Hotel Flora, welches sich im Umbau befindet, und die Rigi Bahnen mit ihrem neuen Dienstleistungszentrum. Der Gemeindepräsident hält fest: «Wenn wir schon eine Energiestadt sind, dann müssen wir auch etwas unternehmen.»

Rabatte bei Strompreisen abschaffen

Trotz dieser Eigeninitiative: Die dritte Massnahme im Energie-Bereich machen übergeordnete Gesetze notwendig. Vitznau muss den bereits erwähnten Konzessionsvertrag mit dem EWS erneuern. Denn nicht mehr erlaubt sind Mengenrabatte bei den Strompreisen.

Bisher haben Grossbezüger wie Hotels und Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder die Kirchgemeinden 0,8 Rappen pro Kilowattstunde bezahlt – Normalbezüger hingegen 1,35 Rappen. Ab 2020 sollen alle Bezüger 1 Rappen zahlen. «Die Gesamteinnahmen bleiben damit fast unverändert bei rund 130000 Franken pro Jahr», so Finanzvorsteher Tobler.

«Der Grundtenor der Bürger ist positiv»

Um diese drei Massnahmen umsetzen zu können, braucht der Gemeinderat die Zustimmung der Bevölkerung. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 9. September sollen die Vitznauer unter anderem über den Vertrag mit dem EWS, über das Energiestadtkonto und damit verbunden über eine Anpassung des Parkplatzreglements abstimmen.

Da es sich hierbei um wichtige und komplexe Geschäfte handelt, hat der Gemeinderat in den vergangenen Wochen bereits eine Vernehmlassung durchgeführt – nicht nur bei den Parteien und Organisationen, sondern gleich bei der ganzen Bevölkerung. «Wir wollten die Meinung der Bürger breit einholen», so Herbert Imbach. Anders als an einer Infoveranstaltung, welche oftmals kurz vor der Gemeindeversammlung abgehalten wird, können die Einwände der Bevölkerung nun in der Botschaft berücksichtigt werden. Zwar war der zahlenmässige Rücklauf der Befragung «etwas ernüchternd», so Imbach. Aber: «Der Grundtenor ist mehrheitlich positiv und wir haben wichtige Hinweise erhalten.»

SVP hat Vorbehalte gegen Wärmeverbund

Geäussert hat sich unter anderem die SVP, die grösste Vitznauer Partei, welche nicht im Gemeinderat sitzt. Präsident Martin Waldis begrüsst es, dass der Gemeinderat eine Vernehmlassung durchgeführt hat. Skeptisch ist er bezüglich der Investition in den Wärmeverbund: «Der Zeitpunkt ist hierfür schlecht. Aktuell stehen andere, wichtigere und finanzintensive Geschäfte an, die es zu realisieren gilt.»

Als nächstes wird der Gemeinderat nun die Botschaft für die Gemeindeversammlung ausarbeiten – und somit womöglich den Grundstein für ein ökologischeres Dorf legen.