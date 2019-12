Neues Anforderungsprofil: Das macht einen guten Luzerner Gemeinderat aus

Gemeindewahlen

Die Gemeindewahlen finden am 29. März 2020 statt, allfällige zweite Wahlgänge am 17. Mai. Eingabeschluss ist am 3. Februar um 12 Uhr, für den zweiten Wahlgang am 2. April. Gegenwärtig amten in den noch 83 Gemeinden 397 Räte. 133 davon sind Frauen, was einem Anteil von 33,5 Prozent entspricht. Mit der Fusion von Altishofen und Ebersecken auf Anfang 2020 werden es noch 82 Gemeinden mit 394 Räten sein. In 74 Gemeinden zählen die Exekutiven fünf Mitglieder, in neun sind es drei. (nus)