«Zutiefst erschrocken», «Wir bleiben Höhlenbewohner»: Das sagen prominente Denker zum Ukraine-Krieg

Seit etwas über einer Woche herrscht in der Ukraine Krieg. Hat der Westen versagt? Was erwarten Sie von der Schweiz? Und ist Putin wahnsinnig? So beantworten prominente Schweizerinnen und Schweizer diese Fragen.