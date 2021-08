Volksmusik Weggis im Heirassa-Fieber: Die grosse Sehnsucht nach feiner Volksmusik Das Heirassa-Festival in Weggis ist bezüglich Qualität und Vielfalt das wohl beste Volksmusiktreffen der Schweiz. Ende August ist es wieder soweit.

Nach einem Jahr coronabedingter Pause startet das Heirassa-Festival vom 26. bis 29. August zum 16. Mal durch. Mit 41 Formationen und 39 Konzerten in 12 Lokalen ist das diesjährige Programm ebenso attraktiv und vielfältig wie in den vergangenen 15 Jahren. Und genau diese Vielfalt und die Qualität machen dieses Volksmusik-Festival so einzigartig. Josef Odermatt, OK-Präsident des Heirassa-Festivals, orientierte am Dienstag vor den Medien über den Stand der Vorbereitungsarbeiten.

Auch dieses Jahr verspricht das Heirassa-Festival ein besonderes Ambiente.

Bild: Dominik Wunderli (Weggis, 10. Juni 2016)

Odermatt kann auf ein gut eingespieltes Team zählen. «Der Vorverkauf ist noch nie so gut angelaufen, wie in diesem Jahr. Wir stellen fest, dass man sich nach feinster Volksmusik sehnt», so Odermatt. Seit gestern sind 40 Heirassa-Fahnen an den Kandelabern entlang der Strassen von Weggis angebracht. «Diese sollen eine Identifikation schaffen», sagt der OK-Präsident.

Beni Nanzer, Präsident des Heirassa Vereins, stellte die Konzertlokale und das Gastrokonzept näher vor. «Unser Herzstück ist der Pavillon am See», freut sich Nanzer, wobei eine Neuigkeit doch aufhorchen lässt. Für gewisse Konzerte, die vom Schweizer Fernsehen aufgenommen werden, wird für die Musikkapellen eine Bühne direkt am See installiert. Das heisst, dass die Konzertbesucher während der Fernseh-Aufnahmen auf der eigentlichen Pavillonbühne Platz nehmen können.

In Erinnerung an einen ganz Grossen

Das Festival ist eine Erfolgsgeschichte und erinnert an den Weggiser Komponisten und Volksmusiker Alois Schilliger (1924–2004), in der Szene auch «de Heirassa» bekannt. Schilliger komponierte rund 500 Werke, vor allem anspruchsvolle Schweizer Volksmusik im sogenannten Innerschweizer Ländlermusikstil (Klarinette, Akkordeon, Kontrabass, Klavier). Schilliger war ein Original und ein liebenswerter Lebenskünstler.

Für das musikalische Programm zuständig sind seit Beginn zwei absolute Könner und Kenner der Szene: Carlo Brunner und Willi Valotti. Das erklärt auch den hohen Level und die vielen innovativen Ideen, die an diesem Festival präsentiert werden. Brunner sagt:

«Wir möchten den Besuchern gepflegte und schöne Musik bieten. Für uns Musiker bedeutet ein Auftritt am Heirassa-Festival sehr viel.»

Musikalische Höhepunkte gibt es auch in diesem Jahr einige: Am Sonntag präsentiert die Akkordeonistin Claudia Muff diverse Jungformationen. Claudia Muff, Tochter des legendären Kapellmeisters Hans Muff (1944–2015), gibt am Freitagabend in der reformierten Kirche mit ihren drei Formationen, dem Trio Capella, der Luzerner Ländlerband und ihrem Quartett die musikalische Visitenkarte ihres grossen Könnens ab.

Trio Interfolk verbindet Altes mit Neuem

Nicht verpassen sollte man am Donnerstag die Ländlerkapelle Franz Bühler sowie das Trio Interfolk. Die drei Frauen (Maria Gehrig, Andrea Ulrich, Marion Suter) sind mit der traditionellen Volksmusik stark verbunden, verschliessen sich jedoch nicht vor der musikalischen Entwicklung der heutigen Zeit. Die drei demonstrieren meisterhaft, wie vielfältig Volksmusik sein kann und wie sich Altes mit Neuem verbinden lässt.

Weitere Highlights sind der Auftritt der Kapelle Franz und Jolanda Schmidig (ds Lunnis) aus dem Muotathal, das Heirassa Revival mit der Kapelle Jost Ribary und dem Jodlerduett Sämi Studer/Sibylle Süess-Aeby sowie das Konzert 60+1 Jahr jung mit Walter Grimm, Martin Suter senior, Urs Krienbühl, Oski della Torre, Bruno Syfrig und Fränggi Gehrig. Seit Beginn des Festivals zählt die Heirassa-Matinee vom Sonntagmorgen im Pavillon am See zum eigentlichen Höhepunkt der vier Volksmusiktage. Heuer ist es Carlo Brunners Superländlerkapelle mit der Alphornvirtuosin Lisa Stoll (Jhg. 1996). Man ist jeweils fasziniert und ergriffen von ihrer einzigartigen Tonkultur auf dem Alphorn. Gänsehaut pur ist garantiert!