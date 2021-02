Volksschule Im Krienser Schulhaus Bleiche ertönt der Gong bald zum letzten Mal Zu hohe Betriebskosten: Das kleine Schulhaus Bleiche in Kriens wird ab den Sommerferien nicht mehr von der Volksschule benötigt. Die Kinder werden auf umliegende Schulanlagen verteilt.

(hor) Im zur Schulanlage Zentrum gehörenden Schulhaus Bleiche werden aktuell eine Primarklasse sowie ein Kindergarten geführt. Die betroffenen Kinder, deren Eltern sowie weitere Kreise wurden in diesen Tagen direkt informiert, wie die Stadt Kriens auf ihrer Website mitteilt.

Die Kinder selber werden auf angrenzende andere Schulhäuser verteilt – Grossfeld, Krauer oder Amlehn. Dabei wird laut Mitteilung darauf geachtet, «dass ein Maximum an Optimierung realisiert wird für die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg».

Frei werdende Spitex-Räume ermöglichen Rochade

Die Veränderungen hätten verschiedene Gründe. Zum einen weise das Schulhaus Bleiche als Kleinschulhaus...

Bild: PD/Stadt Kriens

... vergleichsweise hohe Betriebskosten aus. Diese seien vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage der Stadt schon längere Zeit beobachtet worden. Nun aber habe sich eine neue Möglichkeit ergeben, in deren Zusammenhang die Rochade auch viele Chancen biete. Direkt neben dem Grossfeld-Schulhaus seien Räume frei geworden, nachdem die Spitex ihren Standort in den Neubau am Lindenpark verschoben hat.

Ab Schuljahr 2021/22 werden diese nun für die Angebote der Tagesstrukturen aller Zentrum-Schulhäuser genutzt. Aktuell finden die Tagesstrukturen für alle Schulhäuser der Zentrum-Schulen im Heinrich-Walther-Haus beim Bellpark statt. Die jetzt geplante Rochade schaffe organisatorisch die Chance, Schule und Tagesstrukturen räumlich näher zusammenrücken zu lassen.

Die Stadt Kriens arbeitet aktuell an einer Lösung, was mit dem leer werdenden Bleiche-Schulhaus geschehen soll.