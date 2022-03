Volksschule Kriens führt das integrierte Sek-Modell ein Ab dem Schuljahr 2024/2025 wird an der Volksschule Kriens das integrierte Sek-Modell eingeführt. Damit sollen die Schülerinnen und Schüler individueller gefördert werden.

Die Stadt Kriens wechselt ab dem Schuljahr 2024/2025 auf das integrierte Sek-Modell. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 5. Februar 2021)

Ab dem Schuljahr 2024/2025 setzt die Volksschule Kriens auf das integrierte Sek-Modell, wie die Stadt Kriens in einer Mitteilung schreibt. Konkret heisst das, dass keine fixe Stammklassenzuteilung nach Niveau mehr gemacht wird. Neu werden die Lernenden unabhängig eines Niveaus in eine Sekundarklasse zugeteilt. Einzig in den Kernfächern Mathematik, Französisch und Englisch besuchen sie den Unterricht in einem Niveau, das ihrem Leistungspotenzial entspricht. Ansonsten sitzen Schülerinnen und Schüler sämtlicher Niveaus in einer Klasse.

Heute wird die Sekundarschule in Kriens nach dem «separativen Modell» geführt. Entsprechend werden alle Lernenden beim Übertritt von der Primar- in die Sekundarschule für alle Fächer in eines von insgesamt drei Niveaus (Niveau A, B oder C) zugeteilt. Die Jugendlichen besuchen den Unterricht in allen Fächern getrennt, je nach Niveau.

Im Kanton Luzern gibt es drei verschiedene Sek-Modelle. Die Gemeinden haben selber die Wahl, welches der drei Modelle sie anwenden wollen:

Die Sek-Modelle im Kanton Luzern Auf Sekundarstufe werden Luzerner Schüler drei Niveaus zugeteilt: A (höhere Anforderungen), B (erweiterte Anforderungen) und C (grundlegende Anforderungen). Luzern kennt drei Modelle: Getrenntes Modell: Die Niveaus A, B und C werden in separaten Klassen unterrichtet. Für das Modell sind mindestens 70 Schüler pro Jahrgang nötig. Kooperatives Modell: Die Niveaus A/B werden gemeinsam und Niveau C in einer separaten Klasse geführt. Die Niveaufächer Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik werden in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet. Mindestens 40 Schüler pro Jahrgang nötig.

Integriertes Modell: Alle Schüler werden in einer Klasse unterrichtet. In den Niveaufächern werden die Schüler in klassenübergreifenden Niveaugruppen unterrichtet, mindestens 15 Schüler pro Jahrgang. (fi)

In Kriens seien Vor- und Nachteile der verschiedenen Modelle vertieft analysiert worden. Der Stadtrat hat auf Antrag des Bildungs- und Kulturdepartementes schliesslich entschieden, dass Kriens stufenweise das integrierte Modell einführen wird. Ausschlaggebend für den jetzt geplanten Systemwechsel waren in erster Linie pädagogische Überlegungen, aber auch Fragen des Selbstverständnisses der Volksschule Kriens und ihrer Werte, schreibt die Stadt Kriens. (pl)