Vom digitalen Hörsaal weit entfernt: Einzig angehende Theologen können in Luzern von Zuhause aus studieren Bald starten die Studenten ins Frühjahrssemester. Vorlesungen aus der Ferne mitzuverfolgen, ist einzig an der Universität Luzern in einem Studiengang möglich. Ein überraschender Befund in der aktuellen Digitalisierungswelle. Evelyne Fischer

Ohne Anwesenheit gehts nicht: An der Uni Luzern können erst die Theologen per Podcast studieren. (Bild: Roger Grütter, Luzern)

Leuchtet die LED-Lampe beim Deckenmikrofon im Hörsaal grün, wissen die Studenten der Universität Luzern: Diese Vorlesung wird aufgezeichnet und ist drei bis fünf Stunden später für Theologen im Fernstudium auf einer geschützten Plattform abrufbereit. Denn von der Stube aus zu studieren ist in Luzern einzig ihnen möglich: Die Theologische Fakultät hat im Herbstsemester 2013 für den Bachelor das Fernstudium eingeführt. Lukas Portmann, Kommunikationsbeauftragter der Uni, erklärt auf Anfrage den Grund dafür:

«Das Theologiestudium soll damit auch Personen ermöglicht werden, die aus beruflichen, familiären oder geografischen Gründen kein Studium vor Ort absolvieren können.»

Bachelor-Hauptvorlesungen werden im Präsenz- und Fernstudium angeboten, viele der Seminare ebenfalls. Auch Präsenzstudenten können sich dazu entscheiden, Lehrveranstaltungen im Fernmodus zu besuchen. Rund 35 solche gibt es pro Semester, wöchentlich werden 25 bis 30 Podcasts aufgeschaltet – Mitschnitte aus dem Hörsaal oder speziell produzierte Lernvideos. 104 der insgesamt 181 Theologie-Studenten sind im Fernstudium eingeschrieben. Portmann: «Mit dem Fernstudienangebot ist es der Theologischen Fakultät gelungen, die Studierendenzahlen kontinuierlich zu steigern.»

Interaktive Lernformen sprechen gegen Podcasts

Ergänzend, aber nicht ersetzend: So wird der Einsatz von Podcasts in den übrigen Studiengängen der Uni, an der Pädagogischen Hochschule (PH) und an der Hochschule Luzern (HSLU) gehandhabt. «Die Aufzeichnung einer Vorlesung kann sinnvoll sein, insbesondere wenn sie ausschliesslich der Wissensvermittlung dient», sagt Kathrin Krammer, Prorektorin Ausbildung an der PH. Um die Studenten für den Lehrerberuf zu rüsten, reiche dies aber nicht aus. «Die Studierenden müssen das erworbene Wissen insbesondere zur Planung und Begründung ihres Handelns im Klassenzimmer flexibel einsetzen können.» Für diese Kompetenzen brauche es eine aktive Auseinandersetzung. Deshalb bestehe ein wesentlicher Teil des Studiums aus dem persönlichen Austausch mit Studenten und Dozenten, der vorwiegend in Seminaren und nicht in Vorlesungen stattfinde. «Die PH ist bewusst als Ort des gemeinsamen Lernens, nicht als Fernhochschule konzipiert. Die damit einhergehenden Lernformen eignen sich meist nicht für Aufzeichnungen.»

Ob gefilmt wird, entscheiden an allen drei Bildungsinstitutionen die Dozenten. Der Verzicht auf die Aufzeichnung einer Veranstaltung kann von Studenten nicht immer nachvollzogen werden, wie folgender Tweet zeigt:

Dozentin der @phluzern will ihre Vorlesung aus berufspolitischen Gründen nicht Videografieren. Bedeutet für meine Frau - zweifache Mutter, Teilzeitstudentin - jeden Dienstag nach Luzern in die Vorlesung und wir brauchen eine #Kinderbetreuung für diese 45 Minuten. #KeinDanke — Elias Meier (@meierelias) 23. Dezember 2018

Eine Aufnahme wird den Studenten stets kommuniziert. An der PH Luzern besteht seit über fünf Jahren in einzelnen Räumen die Möglichkeit, Vorlesungen zu filmen. «Wir empfehlen den Dozierenden Aufzeichnungen vor allem für Vorlesungen, die für eine grosse Anzahl Studierender angeboten werden», sagt Kathrin Krammer. Pro Semester werden 5 bis 10 von insgesamt 20 Vorlesungen gefilmt und auf einer geschützten Plattform aufgeschaltet. Die Digitalisierung bringt auch Nachteile, sagt Krammer:

«Der Einsatz von Aufnahmen kann dazu führen, dass Vorlesungen weniger gut besucht werden.»

An der Hochschule Luzern werden Veranstaltungen derzeit nur in Einzelfällen durchgängig als Podcast angeboten: «Da in den Vorlesungen meist interaktive Unterrichtsformate im Vordergrund stehen, die über die reine Wissensvermittlung hinausgehen, werden Podcasts grundsätzlich ergänzend eingesetzt», sagt Marco Sommer, Leiter des Zentrums für Lernen, Lehren und Forschen. Videos oder Audio-Beiträge würden etwa als vor- oder nachgelagerte Lernmodule herangezogen und in einem geschützten Bereich zur Verfügung gestellt. Die gemeinsame Präsenzzeit mit den Dozenten werde zur Vertiefung des Gelernten genutzt, sagt Sommer. «Der direkte Kontakt der Studierenden zu den Dozierenden und eine didaktische Einbettung der Podcasts in das entsprechende Lernszenarium sind essenziell.»

Aufrüstung der Hörsäle kostet Tausende Franken

Dass Podcasts in der Luzerner Bildungslandschaft noch immer Schattengewächse sind, dürfte auch am Aufwand liegen, den sie nach sich ziehen: An der Uni kostete der Umbau der Podcast-Infrastruktur bei sechs Hörsälen pro Raum rund 20'000 bis 25'000 Franken. «Hinzu kommt der Video-Management-Service, der sich pro Jahr auf rund 22'000 Franken beläuft», sagt Lukas Portmann. «Der Erfolg des Fernstudiums zeigt, dass sich diese Investition lohnt.»

Aufgrund des Aufwands und der Kosten hält die PH ihr Angebot für Videoaufnahmen «bewusst schlank», sagt Kathrin Krammer. «Die Ausstattung pro Raum beläuft sich auf 15'000 Franken, für die Aufzeichnung ist zudem ein Personalaufwand von rund 10 Stunden pro Semester nötig.» Aufrüsten lasse man vor allem Säle, die auch von anderen Hochschulen genutzt werden.

Schwierig zu ermitteln ist das grundsätzliche Interesse der Studenten am digitalen Hörsaal. «Wir besitzen keine repräsentativen Zahlen zur Nachfrage», sagt Marco Sommer von der HSLU. An der PH zeigten gemäss Krammer Auswertungen in Vorjahren:

«Die digitalen Aufnahmen werden vor allem in der Zeit der Prüfungsvorbereitung intensiv genutzt.»

An der Uni besteht laut Portmann keine breite Nachfrage für die integrale Aufzeichnung von Veranstaltungen ausserhalb des Fernstudiums. «An der Rechtswissenschaftlichen Fakultät wurde dieser Wunsch schon geäussert. Die Fakultät ist demgegenüber aber skeptisch eingestellt», sagt Portmann. Man befürchtet, dass darunter Spontanität und Interaktion leiden. «Das Argument wiegt umso schwerer, weil der persönliche Charakter ein bestimmendes Merkmal unserer Universität ist.»