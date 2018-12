Von der Pensionskasse zum Hauseigentümerverband: Alex Widmer ist neuer Geschäftsführer In Alex Widmer haben die Mitglieder des Hauseigentümerverbands einen neuen Geschäftsführer. Zuvor war er 16 Jahre bei der Luzerner Pensionskasse tätig.

Alex Widmer heisst der neue Geschäftsleiter des Luzerner Hauseigentümerverbandes (HEV). Zuvor hat er als Leiter Immobilien und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Luzerner Pensionskasse (LUPK) gearbeitet. Zudem engagiert er sich als Dozent in der Ausbildung an verschiedenen Ausbildungsstätten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Vorstand des HEV Luzern habe Widmer gewählt, da er Führungserfahrung habe und bestens vernetzt sei. «Nach 16 guten Jahren bei der LUPK ist für mich nun der Zeitpunkt gekommen, um mich auf etwas Neues hin zu bewegen», wird Alex Widmer in der Mitteilung zitiert. Widmer wird seine Stelle am 1. März 2019 in einem 80-Prozent-Pensum antreten.

Der HEV Kanton Luzern ist mit seinen über 17'000 Mitgliedern (plus 2000 Mitglieder der Sektion Kriens) eine der grössten Organisationen im Kanton Luzern. (pd/zgc)