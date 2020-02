Von der Värsli-Brönzlete bis zur Böögge Rätschete: Der «komisch Frytig» im Überblick Obwohl heute kein offizieller Fasnachtstag ist, in den Beizen ist da und dort doch allerhand los. Verfolgen Sie das Geschehen in unserem Ticker.

18:27 Uhr

Sportlich ihr Outfit, bissig ihre Sprüche: «d Chelemüüs» beim Narrenlauf im «Bahnhöfli». .Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 20. Februar 2020)

In den Soorser Beizen gaben Klimaaktivistin Greta, das «Rössli» und der bald von Frauen dominierte Stadtrat viel zu reden. Lesen Sie hier mehr über den berühmt-berüchtigten Narrenlauf:

18:18 Uhr

In Reiden würfeln sich riesige Mannsgöggeli ihren Weg durchs Dorf

Der Umzug in Reiden liefert am Freitagnachmittag den besten Beweis: Mit der nötigen Prise Kreativität und viel Liebe zum Detail werden viele Sujets zum echten Hingucker. Zum Umzugs-Text geht es hier.

18:10 Uhr

Was viele gar nicht wissen: Tee ausschenken an der Fasnacht ist harte Arbeit. Unser Fasnächtler Hotel Romanov weiss das nur zu gut. Denn bei Tee-Bestellungen kommt es immer wieder zu Missverständnissen. In seiner Kolumne schreibt er über ein Ereignis am Schmudo-Abend.

17:56 Uhr

«So laut ist die Fasnacht ja gar nicht», schreibt unser Leser Hugo Schlüssel zu diesem Bild:

Recht hat er, denn heute ist auf den Strassen Luzerns weniger los. In den Beizen spielt nämlich die Musik dank diversen Schnitzelbänken im Kanton. Gelächter ist vorprogrammiert.

Weitere tolle Fasnachts-Leserbilder gibt es hier.

17:45 Uhr

Safränler-Wagen nach Rencontre leicht lädiert

Rrrrummmms! Ein Fasnachtswagen der Zunft zu Safran hat am späten Abend des Schmutzigen Donnerstags an der Obergrundstrasse eine Baustellenabschrankung mitgerissen. Grund: Überbreite des Fahrzeugs. Dabei verkeilten sich ein paar Eisenstangen so unglücklich ineinander, dass bigoscht die Feuerwehr zum Einsatz kommen musste. Der Wagen der Safränler hat dem Vernehmen nach zwar ein bisschen gelitten, aber das Gute ist ja: Die Zunft hat ihren wichtigsten Tag schon hinter sich. Von daher: Locker bleiben!

17:36 Uhr

Wer hed de beschti Grend? Stimmen Sie ab!

Rund 170 Sujets wurden am Schmutzigen Donnerstag im Fotostudio der «Luzerner Zeitung» im Hotel Schweizerhof abgelichtet. Eine Fachjury hat die besten zwölf Grende ausgewählt. Nun haben Sie die Wahl: Geben Sie Ihre Stimme der besten Fasnachtsmaske in der Kategorie Familie, Kleingruppe und Einzelmaske. Wer abstimmt, kann auch Tickets gewinnen.

Hier geht es zur Abstimmung.

17:28 Uhr

Unsere Story rund um den Oligarchen Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch als neuer FCL-Investor dreht ihre Kreise. Im aktuellsten Bericht wird darüber spekuliert, ob ein alter Bekannter auf die Trainerbank des FC Luzern zurückkehrt. Auch Viktor Raschinkowitsch will die FCL-DNA hochhalten. Das zeigt sich offenbar auch bei seinen Personalentscheidungen. Lesen Sie hier den ganzen Bericht.

Am Donnerstag zufälligerweise auf der Luzerner Allmend beobachtet: Der russische Oligarch Viktor Andrejewitsch Raschnikowitsch (Mitte) mit Mike Hauser (links) und Stefan «Büsché» Bucher, die eben einer standesgemässen Limousine entstiegen sind. Bild: Leserreporter (20. Februar 2020)

17:13 Uhr

Polizeibilanz der Schmudo-Nacht

Laut einer Mitteilung der Luzerner Polizei waren in der Nacht des Schmutzigen Donnerstag gemäss Schätzungen rund 8000 Fasnächtler in der Stadt Luzern unterwegs. Die starke Polizeipräsenz habe präventiv gewirkt. In der Stadt Luzern seien über 70 Personen kontrolliert worden sowie mehrere Personen von dem Fasnachtstreiben weggewiesen, wegen Trunkenheit in Gewahrsam genommen oder wegen Hinderung einer Amtshandlung sowie Gewalt und Drohung vorläufig festgenommen worden. Weitere Fasnachtsveranstaltungen im Kanton verliefen gemäss Mitteilung grösstenteils friedlich. Lediglich in Sursee musste eine Person festgenommen werden, da sie in zwei Restaurants betrunken mit einem Messer herumgefuchtelt habe.

17:00 Uhr

Willkommen zu unserem Ticker am «komisch Frytig»!

Heute Abend ist in den Beizen einiges los: In der Stadt Luzern findet die Värsli Brönzlete statt und in Kriens geht die Bööge Rätschete über die Bühne. Unsere Reporter sind vor Ort und haben die Ohren gespitzt.

Värsli-Brönzlete Luzern: Restaurant Lapin, Barbatti, Suisse (Doorzögli), Galerie im Schweizerhof, Rebstock Hofstube, Rebstock Hofegge, Des Alpes und Luzernerhof. Sämtliche acht Lokale sind ausgebucht!

Böögge-Rätschete Kriens: Jeweils um 18 und 20.30 Uhr im Schappe Kulturquadrat, mit acht Mitwirkenden.

10.30 Uhr: Risotto-Essen im Wydenhof-Schulhaus in Ebikon

12 Uhr: Chrienser Volksfasnacht, Kinderfasnacht mit Maskenprämierung

13.30 Uhr: Umzug in Root und Kinderfasnacht im Pfarreiheim in Schüpfheim

14 Uhr: Umzug in Dagmersellen und Schachen

18.30 Uhr: Guugger-Einzug im Bellevue-Center in Hochdorf

«Schlumpf-Ball» im Hotel Sonne in Reiden

«Güggali-Ball» in der Areggerhalle in Willisau-Daiwil

Die gesamte Übersicht zu den Anlässen finden Sie hier.