Von Spaziergang nicht zurückgekehrt: Die Krienserin Ursula Schmid wird vermisst Die 55-jährige Ursula Schmid wird seit Freitagmittag vermisst. Die Luzerner Polizei sucht nun nach Hinweisen.

Ursula Schmid Bild: zVg

(stp) Die gebürtige Krienserin Ursula Schmid wird vermisst. Dies meldete die Luzerner Polizei am Sonntagnachmittag. Gemäss Mitteilung sagte die Vermisste, sie würde kurz in den Wald spazieren gehen. Sie ist seither allerdings nicht an ihren Wohnort zurückgekehrt.

Schmid ist 172 Zentimeter gross und hat eine schlanke Statur. Sie trägt eine braune Jacke, dunkle Jeanshose sowie ein Stirnband oder eine rote Mütze. Die Luzerner Polizei sucht nun nach Hinweisen. Wer Angaben zu Ursula Schmids Verschwinden machen kann, wird gebeten, sich telefonisch bei den Behörden zu melden (041 248 81 17).