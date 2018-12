Kolumne Von unbekannter Person beschenkt: Einfach so! Plötzlich lag auf dem Schreibtisch unserer Autorin Yasmin Kunz eine riesige Schoggi. Der Schenker? Unbekannt! Yasmin Kunz

Yasmin Kunz, Reporterin.

(Bild: Pius Amrein)



Sie ist hübsch verziert. Mit Mandeln, weissen Schokoladenspitzen, getrockneten Himbeeren. «Einfach so!» lautet die Botschaft. Geschrieben mit weisser Schoggi. Die braune Schokoladentafel, die ich dieser Tage geschenkt bekam, liegt auf meinem Schreibtisch. Sie lacht mich seither an und lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Noch habe ich die 200-grämmige Kalorienbombe nicht gekostet. Dafür, geschätzter Schenker, gibt es einen plausiblen Grund: Wenn man nicht weiss, welche Absichten der Absender hegt, dann sollte man gescheiter die Finger davon lassen. «Nimm niemals etwas von Fremden an!» Das hat uns schon Mutter eingeschärft. Und da ich schon schlechte Erfahrungen mit mir unbekannten Esswaren gemacht habe, will ich – insbesondere im Hinblick auf besinnliche Festtage – nichts riskieren.

Was tut eine Journalistin in einer solchen Situation? Recherchieren. Ein paar Kandidaten aus dem Arbeitsumfeld konnte ich rasch ausschliessen: zu knausrig, zu wenig kreativ, zu gesundheitsbewusst. Einige kamen auf die Liste der möglichen Schoggiboten. Nämlich jene, mit denen ich 2018 häufig Kontakt hatte. Also griff ich zum Telefonhörer. Vielleicht die Luzerner Polizei? Nein. Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen bei der Stadt Luzern? Negativ. («Geniess es», meint er). Die Pädagogische Hochschule Luzern verneint die Anfrage ebenfalls und verweist darauf, keine Bestechungsversuche zu unternehmen. Regierungsrat Guido Graf kommt ebenso wenig in Frage. Als Gesundheitsdirektor wäre es bedenklich, einer Mitbürgerin so viel Schokolade zu schenken.

Das Rätsel um die Schoggi bringt mich fast zur Verzweiflung. Und langsam gehen mir die Ideen aus, wer dahinter stecken könnte. Ein Blick auf die Verpackung verrät zwar: Die Süssigkeit ist noch bis zum nächsten Juli haltbar. Doch bitte, geschätzter Schoggibote, machen Sie mir noch ein zweites Geschenk und lösen Sie das Rätsel vor dem Sommer auf – einfach so!