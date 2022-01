Vorstoss Pannensoftware für Luzerner Schulen: Jetzt sollen externe Fachleute Projekt prüfen Mit einer dringlichen Motion fordert GLP-Kantonsrat Urs Brücker die Regierung auf, externe Sachverständige aufzubieten. Diese sollen die fehlerhafte und unvollständige Schuladministrationssoftware auf Herz und Nieren überprüfen.

Soll auf den Prüfstand: Die Schulsoftware Educase. Bild: Manuela Jans-Koch (Sursee, 28. Juni 2021)

Der Druck auf die Surseer Entwicklerfirma Base-Net Education AG und den Kanton Luzern steigt. Nachdem die Schuladministrationssoftware Educase noch immer nicht an allen Luzerner Volksschulen eingesetzt werden kann – und im August sogar durch eine Zwischenabnahme gerasselt ist – wird nun eine externe Untersuchung verlangt. Der Megger GLP-Kantonsrat Urs Brücker, welcher zum Thema bereits eine Anfrage eingereicht hat, doppelte am Freitag mit einer dringlichen Motion nach.

Die Antworten auf seine Anfrage und die Medienberichte der letzten Wochen zeigen laut Brücker deutlich: «Das Projekt zur Beschaffung der neuen Software für die Volksschule ist in arger Schieflage. Es ist höchste Zeit, dass das Parlament und die Gemeinden Klarheit über die Eignung der neuen Software, den Evaluationsprozess seitens Verband der Luzerner Gemeinden und der Dienststelle Volksschulbildung sowie über die Kosten des Projektes erhalten.»

Abschluss statt 2019 nun 2023 angepeilt

2011 vom Gemeindeverband und der Dienststelle Volksschulbildung gestartet, hätte das Projekt bereits 2019 flächendeckend in den Luzerner Gemeinden genutzt werden sollen. Momentan kann es erst in 35 Gemeinden verwendet und das gesamte Projekt voraussichtlich erst per Sommer 2023 abgeschlossen werden. Die Performance-Probleme der Software, die langsam fortschreitende Entwicklung der ausstehenden Module und das Fehlen eines Migrationskonzepts der bestehenden Lösung weisen laut Brücker darauf hin, dass Educase möglicherweise auf einer ungeeigneten Technologie und Architektur basiere.

Es sei deshalb auch zu befürchten, dass die Entwicklung, wie auch die Einführung und der Betrieb bei den Gemeinden ein Vielfaches der prognostizierten Kosten verursachen werden. Deshalb sei eine externe Beurteilung des Gesamtbildes dringend nötig. Dazu gehöre auch die Quantifizierung der angefallenen und den zu erwartenden Kosten, sowie die detaillierte Untersuchung und Darlegung des Evaluationsprozesses, welcher zur Auswahl des Lieferanten mit dem Programm Educase geführt habe.