Vorstoss überwiesen Unisex-Toiletten in Luzerner Schulhäusern? Stadtparlament unterstützt SP-Forderung Der Stadtrat kann den Einbau von Unisex-Toiletten und -Garderoben in Stadtluzerner Schulhäusern prüfen. Im Parlament stimmten einzig FDP und SVP gegen das Postulat.

In Stadtluzerner Schulhäusern soll es künftig Unisex-Toiletten und

-Garderoben geben. Der Grosse Stadtrat hat ein entsprechendes Postulat von Regula Müller (SP) überwiesen – einzig FDP und SVP waren dagegen. Der Stadtrat war zur Entgegennahme bereit. Der Einbau von kombinierten Einzeltoiletten/Garderoben soll durch die Volksschule ins Raumprogramm Schulbauten aufgenommen werden. Dies schrieb er bereits in der Vorstossantwort.

Künftig soll es in Stadtluzerner Schulhäusern auch geschlechterneutrale Toiletten geben. Bild: PD (Emanuel Ammon/Aura)

Im Parlament sorgte das Anliegen am Donnerstag aber doch noch für Diskussionen: «Wer eine Unisex-Toilette benützt, setzt sich auch der Ausgrenzung aus», sagte Lisa Zanolla (SVP) und fügte an: «Zudem glauben wir, dass nur wenige Betroffene Nutzen daraus ziehen werden.» Marc Lustenberger (FDP) äusserte sich kritisch wegen der Kosten und riet überhaupt zu mehr Gelassenheit, zumal es ein Problem sei, «das es vor 20 Jahren nicht gab». Eine Aussage, die da und dort für Kopfschütteln sorgte. «Wir müssen schauen, dass sich Minderheiten wohlfühlen», sagte hingegen Michael Zeier (Mitte). Was die Ausgrenzung betrifft, so bemerkte Irina Studhalter (Grüne): «Im Hallenbad Allmend und an der Hochschule Luzern gibt’s schon Unisex-Toiletten. Ich habe noch nie etwas von Beschwerden gehört.» Und für Postulantin Regula Müller war klar:

«Dem Thema wurde bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wer anerkennt, dass es nicht nur Cis-Frauen und Cis-Männer gibt, muss sich an Unisex-Toiletten gewöhnen.»