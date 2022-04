Wahlen 2023 FDP-Ständerat Damian Müller will es ein drittes Mal wissen Der Hitzkircher Damian Müller kandidiert im Oktober 2023 für eine dritte Legislatur als Ständerat. Der 37-jährige FDP-Politiker nennt drei Gründe, die ihn zum Weitermachen bewegen.

Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller ist seit November des letzten Jahres auch Präsident des Schweizerischen Verbands für Pferdesport. Hier ist er in Schlierbach mit «Cagno» unterwegs. Bild: Manuela Jans-Koch (5. November 2021)

Am Donnerstagabend verkündet der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller offiziell seine Wiederkandidatur – an der Generalversammlung der Ortspartei Hitzkirch. Also jener FDP-Sektion, die er als 24-Jähriger zu Beginn seiner steilen politischen Karriere präsidierte. Zwei Jahre später wurde der heute 37-Jährige im ersten Anlauf in den Kantonsrat gewählt, 2015 schaffte er es bei seiner ebenfalls ersten Kandidatur bereits in den Ständerat. Und nun also will Müller in einem Alter, in dem sich andere erstmals überhaupt mit einem politischen Amt befassen, bereits seine dritte Legislatur in Angriff nehmen. Die finale Nomination durch die Delegierten der Kantonalpartei – eine reine Formsache – findet am 24. August statt. Die Mitte, die mit Andrea Gmür das zweite Ständeratsmitglied aus dem Kanton Luzern stellt, nominiert erst im Herbst.

Wie lange Müller in der Politik bleiben will, lässt der ausdauersportbegeisterte Seetaler offen. «Ich habe unheimlich viel Spass an der Knochenarbeit in den Kommissionen des Ständerats», nennt der in vier Kommissionen mitarbeitende Freisinnige den ersten von drei Gründen für seine dritte Kandidatur als Mitglied des Stöckli. Zweiter Grund seien die grossen Herausforderungen, vor denen die Schweiz in seinen Kernthemen Energie, Gesundheit, Soziales und Aussenpolitik stehe. Dank seinem in den letzten sechseinhalb Jahren erarbeiteten Detailwissen könne er viele politische Geschäfte entscheidend weiterbringen. Das gehe jedoch nicht ohne Kompromisse. Doch diese einzugehen, sei er bereit:

«Ohne sie gibt es keine guten und vor allem tragfähigen Lösungen.»

Mitentscheidend gewesen für das erneute Antreten sei auch sein «Wille, in der Schweiz für mehr soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit als stabilisierenden Faktor für Wirtschaft und Gesellschaft zu sorgen».

Beruf als zweites Standbein hat hohen Stellenwert

Trotz seinem Engagement im Ständerat, als Verwaltungsrat des Sozialversicherungszentrums Wirtschaft Arbeit Soziales Luzern oder als Präsident der Vereinigung Schweizerischer Futtermittelfabrikanten will sich Müller beruflich fit halten. Eben erst hat er eine neue 40-Prozent-Stelle als Senior Berater Public Affairs bei der Mobiliar Versicherung angetreten. Er wolle «auf keinen Fall ausschliesslich von der politischen Tätigkeit leben. Eher würde ich Mandate abgeben, als das berufliche Standbein aufzugeben», sagt der drittjüngste der 46 Ständeräte.

Als «sehr gut» bezeichnet er das Verhältnis zu Andrea Gmür. «Weil wir nur in einer Kommission gemeinsam sitzen, decken wir die Anliegen des Kantons Luzern auf der ganzen Breite ab.» Thematisch breit sind auch Müllers 70 Vorstösse, die er bis jetzt eingereicht hat. Das sind fünfmal beziehungsweise dreimal mehr, als die ebenfalls 2015 in den Rat gewählten Hans Wicki (FDP, Nidwalden) und Peter Hegglin (Mitte, Zug) im gleichen Zeitraum verfasst haben. Er wolle den Sachen auf den Grund gehen und sei dank seiner zahlreichen Kontakte auch auf wichtige Themen aufmerksam gemacht worden, begründet Müller seinen hohen Output.

Die Zahl sei allerdings zu relativieren, sagt der Hitzkircher. Denn er gehe jeweils stufenweise vor. Statt gleich mittels einer Motion eine konkrete Veränderung zu verlangen, reiche er häufig zuerst eine Interpellation ein, um einen Sachverhalt genauer zu beleuchten. So lasse sich danach gezielt ansetzen, wo es Bedarf gebe.

«Unnötig die Verwaltung zu beschäftigen, ist nicht mein Ding. Dank meiner intensiven Kommissionsarbeit kann ich viele Anliegen direkt einbringen.»

Immer wieder angesprochen wird der früher aktive Reiter und heutige Präsident des Schweizerischen Verbands für Pferdesport auf seine Bundesratsambitionen. Und Müller, der durch Auftritte in der «Arena» auf SRF 1 oder im «Sonntalk» von Tele Züri inzwischen schweizweit bekannt ist, lehnt sich dann jeweils so wenig weit wie möglich aus dem Fenster: «Es gibt bei der FDP keine Vakanz, also ist das kein Thema.»