Wahlen Der Luzerner David Roth ist einziger Kandidat für das Vizepräsidium der SP Schweiz David Roth, Präsident der SP des Kantons Luzern, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum zweiten Mal Vizepräsident der Mutterpartei. Der Entscheid fällt am 28. August.

David Roth will ins Vizepräsidium der SP Schweiz. Bild: Nadia Schärli (27. April 2020)

Am Sonntagabend lief die Bewerbungsfrist für den frei werdenden Sitz im fünfköpfigen Vizepräsidium der SP Schweiz ab. Und Nachfolger der nach neun Jahren als Vizepräsidentin zurücktretenden St. Galler Nationalrätin Barbara Gysi dürfte David Roth werden. Der 36-jährige Präsident der SP des Kantons Luzern ist nämlich der einzige Kandidat, wie Gaël Bourgeois, stellvertretender Mediensprecher der SP Schweiz, auf Anfrage sagt. Die Wahl erfolgt am 28. August am ausserordentlichen Parteitag auf dem Olma-Areal in St. Gallen.

Ganz in trockenen Tüchern ist Roths Wahl jedoch nicht. Laut Statuten sind auch nachträgliche Kandidaturen möglich. Bourgeois geht derzeit allerdings nicht davon aus. Bleibt Roth der einzige Anwärter, ist er neuer Vizepräsident – ausser, es wird am Parteitag eine formelle Wahl verlangt.

Zwischen 2011 und 2015 war Roth schon einmal SP-Vize

Roth bekleidete das Amt des SP-Vizepräsidenten schon zwischen 2011 und 2015, als er die Juso Schweiz leitete. Er wäre der einzige Vize, der nicht in Bundesbern politisiert, denn Jacqueline Badran, Samuel Bendahan, Jon Pult und Ada Marra sind alle Mitglied des Nationalrats.

Roth kennt die Mechanismen in der Leitung der Mutterpartei aber nicht nur aus seiner Zeit bei der Juso, sondern auch als Angestellter: Er war zwischen 2014 und 2016 Projektleiter bei der SP Schweiz. Seither arbeitet der Kantonsrat bei Syndicom, der Gewerkschaft für Medien und Kommunikation, seit 2019 als Zentralsekretär, derzeit in einem 90-Prozent-Pensum. (nus)