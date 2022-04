Wahlen Luzerner Regierungsrat Fabian Peter kandidiert 2023 erneut Der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter tritt am 2. April 2023 wieder an. Und der 45-jährige FDP-Politiker aus Inwil will sein Departement behalten.

Fabian Peter spricht während der Kantonsratsdebatte in Sursee. Patrick Hürlimann (24. Januar 2022)

Fabian Peter, am 31. März 2019 im ersten Anlauf in die fünfköpfige Luzerner Regierung gewählt, kandidiert auch am 2. April 2023. Dies gab der 45-jährige Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor am Samstagmorgen wenig überraschend an der Ortsparteipräsidentenkonferenz der FDP in Emmen bekannt. Die Nomination durch die Kantonalpartei findet am 17. Oktober statt und ist reine Formsache.

Fabian Peter begann seine politische Karriere mit 27 Jahren, als er zum Gemeindeammann seiner Wohngemeinde Inwil gewählt wurde. Zwischen 2015 und 2019 politisierte er auch im Kantonsrat. Nach seiner Wahl in die Regierung trat der gelernte Sanitärinstallateur und Heizungszeichner mit MBA-Abschluss und Diplom als HLK-Ingenieur FH als Geschäftsführer des Familienunternehmens, das er gemeinsam mit seinem Bruder Markus leitete, zurück.

«Etwas überrascht» von der zeitlichen Belastung

Wie der FDP-Politiker auf Anfrage sagt, sei ein Verzicht auf eine erneute Kandidatur nie zur Diskussion gestanden. «Die Arbeit macht mir Freude, und sie ist herausfordernd. Das gefällt mir.» Dass das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement sein Wunschdepartement sei, habe er schon 2019 bei der ersten Kandidatur gesagt. Und das sei auch jetzt, nach fast drei Jahren im Amt, noch so. «Ich fühle mich sehr wohl, was auch mit meinem beruflichen Hintergrund und der Erfahrung als Unternehmer zu tun hat.»

«Etwas unterschätzt» hat der verheiratete Vater von zwei Kindern die zeitliche Belastung und das Mass der Fremdbestimmung. «Im ersten Amtsjahr wollten alle den neuen Regierungsrat kennen lernen. Ich musste lernen, auch einmal Nein zu sagen», sagt der begeisterte Jodler, der auch gerne Schwingfeste besucht oder sie wie 2015 das Luzerner Kantonale als OK-Präsident organisiert.

Auch nach der Pandemie zeitweise im Homeoffice

Obwohl die Zeit während der Pandemie ausgesprochen intensiv gewesen sei und viele Entscheidungen in der Regierung – beispielsweise über Schulschliessungen – schwierig gewesen seien, gewinnt Peter Corona auch etwas Positives ab. «Die seither verstärkte Digitalisierung gibt etwas mehr Flexibilität. Ich versuche, auch jetzt einen halben oder ganzen Tag zu Hause zu arbeiten.» So könne er auch einmal gemeinsam mit den Kindern zu Mittag essen. Ausserdem gehöre ein Tag pro Wochenende der Familie.

Doch würde die laut Peter «anspruchsvolle» Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einer Aufstockung auf sieben Mitglieder, wie das die Grünen fordern, nicht leichter? Nein, glaubt der wegen seines Engagements in der Klima- und Energiepolitik auch im links-grünen Lager geschätzte FDP-Mann. Die Strukturen und Abläufe seien eingespielt und die Zusammenarbeit in der Regierung funktioniere gut. Er stelle an Regierungskonferenzen fest, dass auch Regierungsräte in Siebner-Gremien stark belastet seien, weil sie vermehrt operative Aufgaben wahrnähmen.

Mit seiner bisherigen Arbeit ist der jüngste Luzerner Regierungsrat «insgesamt zufrieden». Er habe bei grossen Geschäften wie dem Durchgangsbahnhof, dem Bypass oder dem Hochwasserschutzprojekt an der Reuss auf einen frühen Dialog mit den Anspruchsgruppen gesetzt. Das habe sich bewährt. Gute Erinnerungen hat Fabian Peter auch an den 1. Juli 2019, seinen ersten Arbeitstag im Regierungsgebäude: «Ich wurde von den bisherigen vier Regierungsräten gut aufgenommen und begleitet.»