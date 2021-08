Kanton Luzern Stille Wahlen dominieren: Diese Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind neu gewählt In den fünf Luzerner Gemeinden Ermensee, Ettiswil, Hohenrain, Menznau und Rain sind Gemeinderäte zurückgetreten und deshalb Ersatzwahlen notwendig geworden. Hier die Übersicht.

In mehreren Luzerner Gemeinden ist am Montagmittag die Eingabefrist für Gemeinderatsersatzwahlen abgelaufen. Sämtliche Sitze wurden in stiller Wahl besetzt. In Ermensee folgt auf die Ende Juni überraschend aus dem Gemeinderat zurückgetretene Ester Zogg (FDP) der parteilose Markus Fehr. Er ist als einziger Kandidat angetreten und ist somit still gewählt. Die Urnenwahl vom 26. September entfällt.

Etwas überraschend hat die Ermenseer SVP keinen Kandidaten gestellt. Dies im Gegensatz zur Ersatzwahl vom 13. Juni, die aufgrund des Rücktritts von Gemeindepräsident Reto Spörri stattfand. Damals unterlag SVP-Kandidat Patrik Herzog jenem der CVP, Andreas Müller. Gestern schrieb die SVP in einer Mitteilung, sie sehe keine idealen Voraussetzungen für eine erneute Kandidatur von Patrick Herzog, da er Mitte Juni «trotz Zusagen der CVP, die Konkordanz zu unterstützen, durch einen Kandidaten der CVP überstimmt wurde». Stattdessen hat die SVP an der Nominationsversammlung Herzog einstimmig für den frei werdenden Sitz in der Controllingkommission nominiert.

Hohenrain: Beide Sitze wieder besetzt

In der Gemeinde Hohenrain ist es nach den Rücktritten der beiden langjährigen Gemeinderäte Fredy Winiger (SVP) und Jörg Muggli (FDP) zu einer Doppelvakanz gekommen. Auch hier erfolgt eine stille Wahl: Wie die Gemeinde am Montagnachmittag mitteilte, sind zwei Wahlvorschläge eingegangen. Neu in den Gemeinderat gewählt sind der 38-jährige René Bächler (SVP) sowie der 23-jährige Jonas Roth (FDP).

In Menznau ist ebenfalls in stiller Wahl Fabienne Ineichen-Roth (FDP) zur neuen Sozialvorsteherin gewählt worden. Auch hier entfällt die Wahl vom 26. September. Ineichen-Roth ist in Menznau aufgewachsen, verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Sie arbeitet laut einer Mitteilung als Sekundarlehrerin an der Schule Sempach als Fachlehrerin für Deutsch und Französisch.

Neuer Gemeindepräsident

In der Gemeinde Rain ging ebenfalls nur ein Wahlvorschlag ein. Sonja Wiss (CVP) tritt die Nachfolge der zurückgetretenen Helen Aregger an, die dem Ressort Bildung vorstand. Sonja Wiss ist aktuell Mitglied der Ortsplanungskommission. Ihr Amtsantritt ist noch unklar, er erfolgt laut Gemeindeschreiber Walter Sidler in Absprache mit Wiss.

Auch in Ettiswil ging nur ein gültiger Wahlvorschlag ein. Der neue Gemeindepräsident heisst Samuel Kreyenbühl (CVP). Er folgt auf Peter Obi, der auf Ende Jahr zurücktritt.