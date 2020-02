Interview Warum ist Luzern bei Asiaten so beliebt? Wir haben bei Luzerner Tourismusforscher Jürg Stettler nachgefragt, weshalb die Region um Luzern bei Asiaten so beliebt ist.

Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Bild: Dominik Wunderli, Luzern, 29. Mai 2018

Jürg Stettler leitet das Institut für Tourismuswirtschaft an der Hochschule Luzern. Das Institut führt die laufende Bevölkerungsbefragung durch, welche die Stadt Luzern im Rahmen der Tourismusvision 2030 in Auftrag gegeben hat. Zudem forschen Jürg Stettler und seine Mitarbeiter seit Jahren zur Entwicklung des Tourismus in der Region Luzern-Vierwaldstättersee.

Warum ist die Region rund um die Stadt Luzern bei den Asiaten so beliebt?

Jürg Stettler: Verantwortlich dafür ist ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren: Einerseits ist die Zentralschweiz landschaftlich sehr attraktiv. Andererseits können hier die drei Hauptbedürfnisse der chinesischen Reisenden – Sightseeing, Bergerlebnis und das Shopping – allesamt in naher Umgebung befriedigt werden. Diese räumliche Dichte ermöglicht geringe Reisezeiten, was im Sinne der asiatischen Gäste ist, die nur ein knappes Zeitbudget für den Aufenthalt in Luzern zur Verfügung haben. Auch die vielen Berge, die allesamt sehr gut erschlossen sind, leisten ihren Beitrag zur grossen Beliebtheit der Region bei Gästen aus Asien.

Seit wann konzentriert sich der Tourismus in Luzern auf den asiatischen Markt?

Das Ganze begann in den 1980er-Jahren. Der damalige Verkehrsdirektor Kurt Illi begann, den asiatischen Reisegruppen die Tourismus-Destination Luzern schmackhaft zu machen. Die konsequente Bearbeitung des chinesischen Marktes durch Luzern Tourismus sowie durch die Uhrengeschäfte und Bergbahnen trägt auch heute noch massgeblich zum hohen Anteil der asiatischen Gäste bei. Für viele Gäste aus Asien steht ein Trip nach Luzern auf der «Bucket-List».

Ist der typische chinesische Gruppen-Tourist ein optimaler Gast für Luzern?

Das kommt auf die Perspektive an: Betrachtet man lediglich den Aspekt der Wertschöpfung, so ist ein Gruppengast durchaus interessant. Er bleibt zwar nur kurz, gibt aber in dieser Zeit sehr viel Geld aus für den Kauf von Uhren und Schmuck. Möchte man allerdings langfristig einen nachhaltigen Tourismus, so müsste es gelingen, dass Luzern zum Ausgangsort wird für übernachtende Individualreisende, die von hier aus Tagesausflüge in die ganze Schweiz unternehmen. Zudem ist eine grosse Vielfalt unterschiedlicher Gäste sehr wichtig. (chi)