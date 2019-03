Wasserrohrbruch im Bahnhof Luzern Im Bahnhof Luzern ist es in der Nacht auf Montag zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Der Bahnverkehr ist nicht betroffen, im Untergeschoss kam es jedoch zu Wassereintritten in einige Geschäfte.

Nasser Boden im Untergeschoss des Bahnhofs Luzern. (Bild Jonas von Flüe (25. März 2019)

(zim) In der Nacht auf Montag ging bei der Feuerwehr der Stadt Luzern ein Alarm ein, wonach es im Bahnhof Luzern einen grösseren Wasserschaden gebe. Wie die Feuerwehr Stadt Luzern auf Anfrage mitteilt, rückten 20 bis 25 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Pikettgruppen zur technischen Hilfeleistung aus.

Wegen eines Wasserrohrbruchs im Bahnhof Luzern kam auch die Feuerwehr der Stadt Luzern zum Einsatz. (Bild: Matthias Piazza (25. März 2019)

«Wir hatten einen Wasserrohrbruch im Untergeschoss des Bahnhofs Luzern», bestätigt Christian Ginsig, Mediensprecher der SBB, auf Anfrage. In Mitleidenschaft gezogen worden seien insbesondere die Technik-Räume. Auf den Bahnverkehr habe der Zwischenfall keinen Einfluss. Zu Wassereintritt kam es laut Ginsig auch in einigen Geschäften im Untergeschoss. Betroffen seien in erster Linie das Modegeschäft H&M und das Caffè Spettacolo.

Der Wasserrohrbruch konnte in der Zwischenzeit behoben werden. Weiterführende Informationen über das genaue Ausmass des Wasserschadens gibt es am Montagmorgen noch nicht.