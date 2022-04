Wauwil Film über die Steinzeit

Die Pfahlbausiedlung Wauwil ist um eine Attraktion reicher: Ein Kurzfilm informiert über die Geschichte und Lebensweise der damaligen Bewohnerinnen und Bewohner im Wauwilermoos in der Jungsteinzeit (5500 bis 2200 vor Christus), heisst es in einer Mitteilung. Archäologin Anna Kienholz führe in die Geschichte der Entdeckung und Erforschung der Pfahlbauten ein, erkläre die Entstehung archäologischer Schichten und demonstriere den Einsatz steinzeitlicher Werkzeuge. Der Film unterstreiche den Stellenwert des Wauwilermooses als archäologische Landschaft von europäischer Bedeutung. Die Fundstelle Egolzwil 3 zählt seit 2011 zum Unesco-Weltkulturerbe. Der Film kann ab sofort täglich zwischen 8 und 20 Uhr im Infopavillon der Pfahlbausiedlung Wauwil besichtigt werden.