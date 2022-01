Wauwil Nach nur sieben Monaten im Amt: SVP-Gemeinderat Urs Steiner tritt zurück Urs Steiner tritt aufgrund beruflichen und damit auch zeitlichen Veränderungen zurück, wie es in einer Mitteilung des Wauwiler Gemeinderates heisst. Die Ersatzwahl findet am 22. Mai statt.

Urs Steiner tritt aus dem Wauwiler Gemeinderat zurück. Bild: PD

Urs Steiner erwähnt in seinem Rücktrittsschreiben, dass es ihm aus beruflichen und privaten Gründen nicht mehr möglich sei, sein Gemeinderatsamt mit der notwendigen Sorgfalt wahrzunehmen. Der SVP-Politiker wurde im April letzten Jahres per stiller Wahl in den Gemeinderat gewählt. Steiner war für die Bereiche Kultur, Umwelt, Energie, Erbschaftswesen und Musikschule zuständig.

Der Wauwiler Gemeidnerat schreibt in der Mitteilung: «Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt von Urs Steiner sehr, kann aber die Gründe für die Demission nachvollziehen. Für sein grosses Engagement wird ihm bereits heute herzlich gedankt.» Die Ersatzwahl hat der Gemeinderat auf den 15. Mai 2022 angesetzt. Wahlvorschläge für eine stille Wahl müssen bis spätestens am Montag, 28. März 2022, 12.00 Uhr, auf der Gemeindeverwaltung Wauwil eintreffen. (pl)