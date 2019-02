Wechsel im Einwohnerrat Kriens: Peter Stofer ersetzt Bruno Bienz Seit 15 Jahren vertritt Bruno Bienz die Grünen Kriens im Einwohnerrat Kriens. Seine Nachfolge tritt Peter Stofer an.

Von ihm verabschiedet sich der Einwohnerrat Kriens am 21. Februar 2019: Bruno Bienz. (Bild: PD)

(lil)

Bruno Bienz hat sich im Namen der Grünen Kriens seit 2004 für die Umwelt, den Langsam-Verkehr und für Sozial- und Alterspolitik eingesetzt. Im Jahre 2008 wurde er zum Einwohnerratspräsidenten gewählt und ab 2009 bekleidete er sieben Jahre lang das Amt des Präsidenten der Sozial- und Gesundheitskommission.

Als Ur-Krienser habe Bruno Bienz stets nahe am Puls der Bevölkerung gestanden, schreibt der Präsident der Grünen Kriens, Erich Tschümperlin: «Er hat mit seinen Vorstössen dazu beigetragen, dass die Politik nicht an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbeipolitisiert.»

Das neue Gesicht im Einwohnerrat Kriens: Peter Stofer. (Bild: PD)

Peter Stofer tritt nun Bruno Bienz' Nachfolge an. Er hat die Grünen bereits in der Verkehrskommission vertreten. Als Umweltwissenschafter ETH bringe er Fachwissen für die Arbeit im Einwohnerrat mit, so Tschümperlin weiter. Darüber hinaus seien seine Erfahrungen in der Raumplanung für Kriens wertvoll, wie auch von seiner Mitgliedschaft in der Gesellschaft der Lufthygiene-Fachleute profitiert werden könne.

Der zukünftige Fraktionschef der Grünen / glp Fraktion: Raoul Niederberger. (Bild: PD)

Die Funktion des Fraktionschefs der Grünen wird der junge Einwohnerrat Raoul Niederberger von Bruno Bienz übernehmen. Erich Tschümperlin schreibt, dass er als Jurist und ehemaliger junger Grüner das nötige Rüstzeug und die Erfahrung besitze, um die Fraktion erfolgreich zu führen.