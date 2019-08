Wechsel in der Leitung des Alterszentrums Eiche in Dagmersellen Marco Müller gibt die Zentrumsleitung des Alterszentrums Eiche in Dagmersellen aus gesundheitlichen Gründen per sofort auf. Interimistisch übernimmt der frühere Zentrumsleiter Isidor Affentranger.

Isidor Affentranger (links) und Marco Müller (Bilder: PD)

(pd/fmü) Der Leiter des Alterszentrums Eiche, Marco Müller, erlitt Ende April einen Herzinfarkt, von welchem er sich nicht wie gewünscht erholte. Er sei daher nicht mehr in der Lage, seine Funktion auszuüben. Das schreibt die Gemeinde Dagmersellen in einer Mitteilung. Der 41-Jährige war seit März 2017 in seinem Amt. Der Gemeinderat bedauere diese Entwicklung und wünsche Marco Müller eine baldige Genesung.

Bis eine Nachfolge installiert ist, übernimmt Isidor Affentranger ab sofort interimistisch die Funktion des Zentrumsleiters in einem Pensum von 60 Prozent. Bereits von 2010 bis 2017 aus. Der Gemeinderat dankt Isidor Affentranger für die spontane Bereitschaft.