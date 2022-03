Wechsel Neuer Bereichsleiter für die Migros Luzern Andreas Graf wird neuer Leiter des Geschäftsbereichs Fachmärkte, Gastronomie und Outlet bei der Genossenschaft Migros Luzern. Er folgt auf Bettina Meyer.

Andreas Graf wir neuer Bereichsleiter bei der Migros Genossenschaft Luzern. Er übernimmt den Beriech Fachmärkte, Gastronomie und Outlet von Bettina Meyer. Bild: PD

Die bisherige Bereichsleiterin für Fachmärkte, Gastronomie und Outlet verlässt die Genossenschaft Migros Luzern per Ende März 2022. Bettina Meyer wolle sich beruflich neu orientieren, informiert die Genossenschaft am Mittwoch. Ihr Nachfolger wird per 1. April Andreas Graf, der seit 2016 bei der Migros Luzern tätig ist, zuletzt als Leiter Verkaufsregion Supermärkte. Graf wird im Rahmen seiner neuen Funktion auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Bettina Meyer war über 26 Jahre lang in der Migros-Gruppe tätig und knapp 20 Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der Migros Luzern. Sie war zunächst für den Bereich Human Resources zuständig, ab 2013 dann für die Fachmärkte, Gastronomie und Outlet. «Sie hat ihre Geschäftsbereiche erfolgreich weiterentwickelt», sagt Guido Rast, Geschäftsleiter der Migros Luzern gemäss Mitteilung zum Engagement von Meyer. (spe)