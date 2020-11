Wegen Corona: Das Dr. Oetker-Café

in Luzern schliesst Das Café Gugelhupf an der Waldstätterstrasse hat nur noch bis am 27. November 2020 geöffnet. Die Schliessung erfolge aus Gründen der Wirtschaftlichkeit.

Das Café Gugelhupf an der Waldstätterstrasse in Luzern. Bild: PD

Rund dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung geht das Dr. Oetker-Café Gugelhupf in Luzern wieder zu. Das ist der Website des Cafés zu entnehmen. Die Schliessung erfolgt bereits am 27. November. Begründet wird dieser Schritt mit der Coronakrise. «Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit» werde man das Café nicht mehr öffnen.

Die Eröffnung des Cafés an der Waldstätterstrasse im März 2017 sorgte für viel Aufsehen. Damals war die deutsche Firma Dr. Oetker vor allem für Fertigbackmischungen, Backzutaten oder Pizzen bekannt. Mit dem Gugelhupf in Luzern eröffnete das Unternehmen sein erstes Café überhaupt. Später kamen weitere Gastrolokale in Deutschland hinzu.

Im Lokal an der Waldstätterstrasse befand sich bis 2014 das Bäckerei-Café Rüthemann und danach die Sportbar Plan B.