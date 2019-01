Wegen Lawinengefahr: Sämtliche Pisten auf dem Titlis bleiben am Montag geschlossen Schneesportler haben am Montag in Engelberg und auf dem Titlis Pause. Alle Skipisten sind aus Sicherheitsgründen gesperrt. Fussgänger werden aber trotzdem befördert. Roger Rüegger

Die Pisten im Skigebiet Titlis oberhalb Engelberg blieben am Montag gesperrt. (Bild: KEYSTONE/Alexandra Wey (12. Dezember 2018))

Über Schneemangel beklagt sich derzeit wohl kein Wintersportort. Das Gegenteil könnte derzeit der Fall sein. So bleiben auf dem Titlis am Montag wegen Lawinengefahr der höchsten Stufe sämtliche Pisten geschlossen, wie die Titlis Bergbahnen auf ihrer Website mitteilen. Dies zeichnete sich aber bereits am Sonntagnachmittag ab, wie Peter Reinle, Leiter Marketing der Titlis Bergbahnen, auf Anfrage sagt. «Die Talabfahrt war am Sonntag schon nicht mehr geöffnet. Und gegen 15 Uhr haben wir den gesamten Betrieb eingestellt.»

Am Montagmorgen haben der technische Leiter der Titlis-Bergbahnen zusammen mit dem Pisten- und Rettungschef dann beschlossen, dass sämtliche Pisten inklusive der Schlittelpiste geschlossen bleiben. Einige Bahnen sind dennoch in Betrieb. Für Fussgänger war die erste Bergfahrt um 8.30 Uhr.

Ski und Snowboards haben Bahnverbot

Die wenigen Gäste, die sich derzeit in Engelberg aufhalten, zeigen mehrheitlich Verständnis für den Entscheid. Wer trotzdem auf die Piste wollte, wurde höflich aber bestimmt aufgehalten. «Es wurden keine Ski oder Snowboards mit den Bahnen befördert, die Sportgeräte mussten für einmal unten bleiben», sagt Reinle.

Wer ein gültiges Ticket hat und nun nicht auf die Piste kann, wird in Engelberg für den Ausfall entschädigt. Die Bergbahnen vergüten den Tag, zwar nicht mit Bargeld, aber dafür mit einen Gutschein für einen weiteren Tag.

Dass in Engelberg sämtliche Pisten gesperrt werden, kommt selten vor. Laut Reinle war dies zuletzt am Karsamstag in der letzten Saison der Fall. Dramatisch sei die Situation nicht. «Mitte Januar sind die schwächsten Wochen für uns. Wenn es also jetzt richtig schneit, freuen wir uns. Das kommt der Region für den Rest der Saison zu Gute», sagt Reinle.

Pisten voraussichtlich am Dienstag wieder offen

Reinle ist zuversichtlich, dass am Dienstag wieder einige Pisten für die Schneesportler geöffnet werden können. Die Pistenpatrouilleure täten alles möglich, um dies zu realisieren. Auch mit Lawinensprengungen.

Auch in den anderen Zentralschweizer Skigebieten blieben am Montag zahlreiche Pisten geschlossen und waren nur wenige Anlagen in Betrieb. Das Gebiet Hoch-Ybrig musste den Betrieb teilweise einstellen, dies jedoch nicht wegen der grossen Schneemassen, sondern aufgrund starker Windböen. Wendelin Keller von der Geschäftsleitung geht davon aus, dass sämtliche Pisten am Dienstag wieder betrieben werden können. «Wir haben das Glück, dass wir nicht zu den lawinengefährdeten Gebieten zählen. Einzig bei der Talabfahrt musste gesprengt werden.» Weitere Sprengungen seien nicht auszuschliessen. Dass sich Gäste ins Gebiet verlagern, die andernorts nicht Skifahren können, glaubt Keller nicht: «Man profitiert in der Regel nicht davon, wenn andernorts die Pisten geschlossen sind.»

Andermatt: Nur drei von 15 Anlagen offen

In Andermatt-Oberalp-Sedrun sind am Montag nur drei von 15 Anlagen geöffnet: der Gütschexpress 1. Sektion, Milez-Flyer und Zauberteppich MATTi Kids Arena (öffentlich). Auf dem Gemsstock sind die Gurschen-Bahn und der Gurschen-Flyer offen. Die Realp bleibt geschlossen.

Auf der Melchsee Frutt sind drei von zehn Pisten offen: Bettenalp - Jäst, Melchsee-Frutt - Cheselenfirst und Cheselenfirst - Stöckalp. In Sörenberg sind 16 von 22 Pisten offen. Von den 15 Anlagen sind deren fünf geschlossen: Sörenberg - Brienzer Rothorn, Habchegg, Eisee - Brienzer Rothorn, Schönisei und Rischli - Wald.