Wegen mehreren Formfehlern: Gemeinde Ebikon bläst Sagenmatt-Abstimmung ab Der Luzerner Regierungsrat hat bei den Abstimmungsunterlagen drei Formfehler festgestellt. Der Gemeinderat muss die Sagenmatt-Abstimmung mit «tiefem Bedauern» absagen.

Eine Visualisierung der geplanten Überbauung, gesehen von der Luzernerstrasse aus. Visualisierung: PD

Am 27. September hätten die Ebikoner Stimmbürger über die Überbauung Sagenmatt abstimmen sollen. Nun wird daraus aber nichts: Der Gemeinderat muss die Abstimmung absagen. Dies deshalb, weil der Luzerner Regierungsrat in der Kurzversion der Abstimmungsbotschaft drei Formfehler festgestellt habe. Dies teilte die Gemeinde am späten Dienstagabend mit. In seinem Entscheid vom 22. September bemängelt der Regierungsrat Folgendes:

Das Fehlen der Einsprachen gegen den Bebauungsplan – insbesondere der unerledigten. Zwei Pläne seien in der Botschaft so klein, dass ihre Lesbarkeit nicht mehr gewährleistet sei. Die Sonderbauvorschriften seien zu wenig umfassend beschrieben.

Die Kurzversion der Abstimmungsunterlagen, die der Regierungsrat bemängelt, wird allen Ebikonern postalisch zugestellt, während die Detailversion jeweils online eingesehen werden kann.

Lange Gesichter beim Gemeinderat

Der Gemeinderat «bedaure zutiefst», dass die Abstimmung abgesagt werden muss, heisst es in der Mitteilung. «Wir werden diese zu einem späteren Zeitpunkt nachholen», lässt sich Gemeindepräsident Daniel Gasser (CVP) zitieren.

Nie sei es Absicht gewesen, der Stimmbevölkerung Informationen vorzuenthalten. In der Detailversion seien denn auch all die Bestandteile, deren Fehlen der Regierungsrat in der Kurzversion beanstandet, enthalten. Als Konsequenz aus diesem Entscheid des Regierungsrates werde der Gemeinderat die formale Gestaltung der Botschaft überdenken.

Abstimmung über Einführung eines Parlaments nicht betroffen

Derzeit werde geprüft, zu welchem Zeitpunkt die Abstimmung angeordnet werden könne. Die bereits eingelegten Stimmzettel zur Sagenmatt-Überbauung würden ohne Feststellung des Ergebnisses während den gesetzlichen Fristen eingelagert und anschliessend vernichtet.

Der Regierungsratsentscheid habe hingegen keinen Einfluss auf die Abstimmung zur Einführung eines Einwohnerrates. Diese werde wie geplant durchgeführt.