Wegen Naphthalin: Böden in Horwer Schulhaus werden teilweise ersetzt

Mitte Februar hat die Gemeinde Horw über erhöhte Werte der Bauchemikalie Naphthalin in einzelnen Räumen im Trakt 1 des Schulhauses Hofmatt und über Sofortmassnahmen informiert. Eine vertiefte Datenerhebung in allen Gebäuden der Schulanlage zeigt nun, dass in einigen Räumen der Bodenaufbau ersetzt werden muss.