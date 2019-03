Wegen Turbulenzen: Stadt Luzern will Südpol genauer beobachten Das Kulturzentrum Südpol erhält weiterhin Subventionen von 1,2 Millionen pro Jahr. Doch aufgrund der jüngsten Turbulenzen wird die Stadt Luzern künftig genauer hinschauen, was im Südpol passiert. Robert Knobel

Der Südpol hat seinen Platz in der Luzerner Kulturszene noch nicht gefunden. (Bild: Corinne Glanzmann, Kriens, 12. Oktober 2018)

Das Kulturzentrum Südpol sorgte in den letzten Monaten für viele Negativ-Schlagzeilen. In der Leitung kam es zum Eklat, und allgemein wurde kritisiert, es mangle dem Haus an kulturellem Profil für die Region Luzern. Inzwischen hat eine vollständig neue Führungscrew die Arbeit aufgenommen – und nun ist auch klar, dass der Südpol weiterhin auf öffentliche Subventionen in der bisherigen Höhe zählen kann. Das Luzerner Stadtparlament hat am Donnerstag den neuen Subventionsvertrag bewilligt, welcher jährliche Beiträge von 1,2 Millionen Franken vorsieht.

Vorstand muss jährlich Rechenschaft ablegen

Die Mehrheit des Parlaments war der Meinung, dass der Südpol trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin eine Chance verdiene. Dies umso mehr, als es Anzeichen dafür gebe, dass man aus den vergangenen Fehlern gelernt habe. Für Christov Rolla (Grüne) gibt insbesondere das neue Betriebskonzept Anlass für Zuversicht. Dieses setzt auf eine stärkere Einbindung der lokalen Kulturszene und auf eine flache Führungshierarchie, welche auf eine künstlerische Intendanz verzichtet.

Ausserdem soll die Gastronomie mehr Gewicht erhalten. Rolla betonte aber gleichzeitig, dass die städtischen Subventionen keineswegs als Vorschusslorbeeren zu verstehen seien.

Der Rat war sich einig, dass die Stadt den Südpol künftig genau im Auge behalten soll. So soll etwa der Vorstand verpflichtet werden, der parlamentarischen Bildungskommission jährlich Rechenschaft über seine Tätigkeit abzulegen. Martin Wyss (SP) drückte es so aus: «Wir stehen der Neuausrichtung wohlwollend, aber kritisch gegenüber». Insbesondere erwarte man, dass der Südpol konsequent auf Partnerschaften und Synergien setzt, unter anderem mit den beiden anderen Kulturhäusern von Musikhochschule und Sinfonieorchester, die neben dem Südpol im Bau sind.

Wesentlich kritischer tönte es auf der bürgerlichen Seite. «Wenn ich das neue Betriebskonzept anschaue, sehe ich keine Neuausrichtung», sagte Marco Baumann (FDP). Allgemein habe man beim Südpol zu lange weggeschaut und Probleme schöngeredet. Dieser Meinung war auch Marcel Lingg (SVP), der sogar dafür plädierte, die Subventionen wieder auf die ursprüngliche Höhe von 600'000 Franken zu senken.

Soll auch Kriens an den Südpol bezahlen?

Für Aufregung sorgte ein Antrag von Judith Wyrsch (GLP): Sie forderte, dass sich in Zukunft auch die Standortgemeinde Kriens an den Südpol-Subventionen beteiligen soll. Der Stadtrat solle entsprechende Gespräche mit Kriens aufnehmen.

Der Antrag fand aber keine Mehrheit. So sagte etwa Michael Zeier-Rast (CVP): «Den Südpol wollten wir, also müssen wir ihn auch bezahlen». Auch für Marco Baumann (FDP) war klar, dass die Stadt Luzern nicht einen Subventions- und Leistungsvertrag abschliessen und nachträglich die völlig unbeteiligte Stadt Kriens zur Kasse beten kann. Stadtpräsident Beat Züsli rief zudem in Erinnerung, dass Kriens bereits an den Südpol bezahle, nämlich im Rahmen der Regionalkonferenz Kultur.