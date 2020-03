Weggis: 370 Rückmeldungen zu geplantem Hallenbad-Neubau Das 17-Millionen-Projekt stösst auf breite Zustimmung, wie die Vernehmlassung zeigt. Fragen gibt es etwa noch zum Verkehr.

Das Lido-Hallenbad in Weggis soll für rund 17 Millionen Franken neu gebaut werden. Diese Projektvariante favorisiert der Gemeinderat. In einer Vernehmlassung wollte das Gremium nun wissen, was die Bevölkerung vom Vorhaben hält.

Eine erste Auswertung zeigt: Das Interesse am Bauprojekt ist gross. Nicht weniger als 370 Stellungnahmen sind eingegangen, wie die Gemeinde mitteilt. Davon sind 265 Rückmeldungen von Weggisern, der Rest stammt von Bürgern umliegender Gemeinden. Der Grundtenor sei positiv - das Projekt stiesse auf «eine breite Zustimmung», heisst es weiter.

Abstimmung an der Urne 2021

Die grosse Mitwirkung zeige sich auch anhand der zahlreichen Kommentare: über 100 seien geschrieben worden. Dabei habe sich gezeigt, dass vor allem der Parkraum, die Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr, die Energie, Öffnungszeiten sowie die Angebote zu diskutieren gab.

Die Lidokommission wird das Projekt mit allen möglichen Bauvarianten nun weiter ausarbeiten. An der Gemeindeversammlung, welche voraussichtlich am 4. Mai stattfindet, können die Stimmberechtigten über einen Kredit für den Architekturwettbewerb befinden. Dann soll auch die detaillierte Analyse der Vernehmlassung präsentiert werden. Das Bauprojekt soll dann im Frühjahr 2021 an die Urne kommen.