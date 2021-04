Weggis Bildungskommission: Stille Wahl von Monika Herger

In Folge Demission von Sabrina Dahinden als Mitglied der Bildungskommission per Ende Schuljahr 2020/21 wurde eine Ersatzwahl nötig. Bis zur Frist am Montagmittag ging ein Wahlvorschlag ein. Still gewählt ist Monika Herger, die vom Forum Weggis vorgeschlagen wurde. Die auf den 13. Juni angesetzte Urnenwahl entfällt somit.