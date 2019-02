Weggis: Bürger legen mit Umzonung Grundstein für neues Lager der Thermoplan Für 20 Millionen Franken will die Kaffeemaschinenbauerin Thermoplan eine vollautomatische Logistikhalle bauen. Im Neubau sollen auch die heutigen Sport- und Freizeitgebäude unterkommen. Die Weggiser haben nun der entsprechenden Zonenplanänderung überdeutlich zugestimmt. Alexander von Däniken

So soll die neue Logistikhalle der Thermoplan in Weggis aussehen. (Visualisierung: PD)

Ein Grundstück im Weggiser Gebiet Weiher wird von der Zone für Sport- und Freizeitanlagen in die Arbeitszone überführt. Hinter dem Beschluss der Stimmbürger steht ein konkretes Projekt: Die Kaffeemaschinenherstellerin Thermoplan will für 20 Millionen Franken eine vollautomatische Logistikhalle bauen. Diese braucht Platz: 80 Meter lang, 18 Meter breit und 15 Meter hoch soll sie werden. Im Gegenzug sollen die heutigen Sport- und Freizeitgebäude in den Neubau integriert werden.

Ja-Anteil von 83,2 Prozent

Mit 1264 zu 255 Stimmen, was einem Ja-Anteil von 83,2 Prozent entspricht, haben die Weggiser am Sonntag der Umzonung zugestimmt. Die Stimmbeteiligung betrug 53,2 Prozent. Die Thermoplan drückt nun aufs Gas: Schon am Montag soll der Spatenstich erfolgen. Der Teil mit den Sport- und Vereinsräumen soll schon im Herbst dieses Jahres stehen, die Logistikhalle soll Ende 2019 in Betrieb gehen.

Die 2113 Quadratmeter grosse Parzelle ist im Eigentum der Gemeinde und soll im Baurecht abgegeben werden. Bei der öffentlichen Auflage ist keine Beschwerde gegen das Projekt eingegangen. Thermoplan beschäftigt heute 330 Mitarbeiter in Weggis, im Verlauf dieses Jahres sollen 30 weitere dazukommen.