Weggis Das läuft am Heirassa-Festival 2021 Nach über einem Jahr Pause kann das Heirassa-Festival in Weggis endlich wieder Besucher empfangen. Zum 16. Mal steht ein Wochenende ganz im Zeichen der Volksmusik.

Heirassa-Festival in Weggis mit Carlos Brunners Superländlerkapelle.

Bild: Dominik Wunderli (10. Juni 2018)

Nachdem das Heirassa-Festival 2020 coronabedingt ausfiel, waren die Verantwortlichen rund um Präsident Beni Nanzer bestrebt, das Volksmusiktreffen 2021 mit ebenso hoher Qualität und Vielfalt weiterzuführen wie in den vergangenen 15 Jahren. Denn das Interesse der Bevölkerung war schon zu Beginn gross: «Der Vorverkauf ist noch nie so gut angelaufen, wie in diesem Jahr. Wir stellen fest, dass man sich nach feinster Volksmusik sehnt», sagte OK-Präsident Josef Odermatt anlässlich einer Medienkonferenz.

Um den Besuchern etwas bieten zu können, werden vom 26. bis am 29. August 2021 nun 40 Konzerte an 15 verschiedenen Standorten angeboten. Für das musikalische Programm zuständig sind Carlo Brunner und Willi Valotti – die beiden sind absolute Kenner der Szene. Ihnen sind die vielen innovativen Ideen zu verdanken, die das Heirassa-Festival zu etwas besonderem machen.

Zuschauer verfolgen im Pavillon ein Konzert. Bild: Dominik Wunderli (10. Juni 2018)

Bei 40 Konzerten an vier Tagen kann leicht der Überblick verloren werden. Hier deshalb die Highlights des Wochenendes in Weggis:

Donnerstag, 26. August 2021 19.30 - 24.00 Uhr – In der Mehrzweckhalle spielt die Ländlerkapelle Bühler-Fischer aus Wolhusen, die vor bald 40 Jahren gegründet wurde und schon mehrere Male beim Heirassa-Festival auftrat.

– In der Mehrzweckhalle spielt die Ländlerkapelle Bühler-Fischer aus Wolhusen, die vor bald 40 Jahren gegründet wurde und schon mehrere Male beim Heirassa-Festival auftrat. 19.30 Uhr – Im Hotel Gotthard spielt das Frauen-Trio Interfolk (Maria Gehrig, Andrea Ulrich, Marion Suter). Die drei jungen Musikerinnen sind alle mit traditioneller Volksmusik aufgewachsen, verschliessen sich aber nicht vor neueren Entwicklungen.

Freitag, 27. August 2021 14.00 - 17.00 Uhr – Im Pavillon am See spielt die Kapelle Hegner-Schmidig und das Akkordeonduo Franz Schmidig und Fredy Reichmuth. Zu Gast ist Akkordeonistin Jolanda Schmidig.

– Im Pavillon am See spielt die Kapelle Hegner-Schmidig und das Akkordeonduo Franz Schmidig und Fredy Reichmuth. Zu Gast ist Akkordeonistin Jolanda Schmidig. 17.30 - 18.15 Uhr – Im Pavillon am See spielt die Feldmusik Weggis. Der Verein mit rund 40 Mitgliedern kann auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken.

– Im Pavillon am See spielt die Feldmusik Weggis. Der Verein mit rund 40 Mitgliedern kann auf eine über 100-jährige Geschichte zurückblicken. 20.00 Uhr – In der Reformierten Kirche zeigt die Akkordeonistin in gleich drei Formationen ihr Können: Beim Trio Capella, der Luzerner Ländlerband und dem Quartett Claudia Muff.

Samstag, 28. August 2021 10.30 - 11.45 Uhr – Im Pavillon am See spielt am Morgen die Blaskapelle Goldküste aus Zürich, deren Dirigent Albert Liesching dem böhmischen Repertoire nahesteht.

– Im Pavillon am See spielt am Morgen die Blaskapelle Goldküste aus Zürich, deren Dirigent Albert Liesching dem böhmischen Repertoire nahesteht. 14.00 - 16.00 Uhr – Im Pavillon am See wird eine Radio-Sendung aufgezeichnet, bei der das Trio Urs Meier, Walter Grimm, Bühler-Fischer, Setteretal-Buebe, HD Betschart-Müller, Söck, die Blaskapelle Goldküste und die Kapelle Echo vom Vitznauerstock aufspielen.

– Im Pavillon am See wird eine Radio-Sendung aufgezeichnet, bei der das Trio Urs Meier, Walter Grimm, Bühler-Fischer, Setteretal-Buebe, HD Betschart-Müller, Söck, die Blaskapelle Goldküste und die Kapelle Echo vom Vitznauerstock aufspielen. 17.00 - 18.00 Uhr – In der Reformierten Kirche ist das Heirassa-Revival mit der Kapelle Jost Ribary und dem Jodlerduett Sämi Studer / Sibylle Süess-Aeby, sowie dem Gast Walter Balmer.

– In der Reformierten Kirche ist das Heirassa-Revival mit der Kapelle Jost Ribary und dem Jodlerduett Sämi Studer / Sibylle Süess-Aeby, sowie dem Gast Walter Balmer. 20.30 Uhr – Im Pfarreiheim steht das Programm «60 + 1 Jahre Jung mit Schwung» von Walti Grimm auf dem Programm, die Gäste Bruno Syfrig und Fränggi Gehrig werden erwartet.

Sonntag, 29. August 2021 11.00 - 12.15 Uhr – Im Pavillon am See ist der eigentliche Höhepunkt des Festivals geplant: Die Heirassa-Matinee mit Carlo Brunners Superländlerkapelle und Alphornvirtuosin Lisa Stoll.

– Im Pavillon am See ist der eigentliche Höhepunkt des Festivals geplant: Die Heirassa-Matinee mit Carlo Brunners Superländlerkapelle und Alphornvirtuosin Lisa Stoll. 13.00 - 15.00 Uhr – In der Reformierten Kirche präsentiert Claudia Muff verschiedene Jungformationen aus Buttisholz, Schlatt, dem Entlebuch und Romoos.

– In der Reformierten Kirche präsentiert Claudia Muff verschiedene Jungformationen aus Buttisholz, Schlatt, dem Entlebuch und Romoos. 16.00 - 17.00 Uhr – Im Pavillon am See beendet das Heirassa-Finale das viertägige Festival.

Durch die Konzerte führen die Moderatoren Nicolas Senn, Beat Tschümperlin und Mathias Muggli.

Festivalpass Fr. 110.–

Vorverkauf Festivalpass Fr. 95.–

Tageskarte Donnerstag Fr. 30.–

Tageskarte Freitag Fr. 35.–

Tageskarte Samstag oder Sonntag Fr. 40.–

Kinder bis 6 Jahre erhalten einen Gratis-Eintritt

Jugendliche von 6 bis 18 Jahre erhalten 50% Rabatt

Menschen mit Behinderung erhalten 50% Rabatt

Trotz aller Bemühungen der Organisatoren läuft das Festival gezwungenermassen etwas anders ab als die letzten Jahre. Da das Heirassa-Festival als Grossanlass eingestuft wurde, gilt das 3G-Prinzip des Bundes: Geimpft, Genesen, Getestet. Das Festival hat eigens einen Testpoint errichtet, der am Samstag ganztägig in Betrieb ist, an den restlichen Festivaltagen jeweils halbtags. (mha)