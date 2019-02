Weggis: Der Grundstein für eine Gemeinschaftspraxis ist gelegt In Weggis wurde ein Mietvertrag unterzeichnet. Damit ist der Grundstein für eine Gemeinschaftspraxis, welche die Bedürfnisse der Seegemeinden abdecken soll, gelegt.

In der Gemeinde Weggis wurde der Grundstein für eine Gemeinschaftspraxis gelegt. Die Weggishof AG und die Arztpraxis im Weggishof AG, die sich in der Gründung befindet, haben den Mietvertrag für eine solche Praxis unterzeichnet. Damit ist eine langfristige medizinische Grundversorgung in Weggis gesichert, heisst es in der Mitteilung. Das Modell der Gemeinschaftspraxis wurde bereits in früheren Workshops als Erfolgsmodell für die Seegemeinden erkoren. (pd/mod)