Weggis Führerloses Auto rollt rückwärts den Hang hinunter und kippt um Ein Auto eines eines Food-Lieferdienstes hat sich selbstständig gemacht, rollte rückwärts und kippte schliesslich zur Seite. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Am Sonntagabend, 23. Januar, hatte ein Food-Lieferdienst um zirka 21.30 Uhr eine Bestellung im Pannereggrain in Weggis auszuliefern. Als der Lieferant das Auto verliess, um dem Kunden die Bestellung zu übergeben, bemerkte er, dass dieses abwärts die Strasse hinunterrollte, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte.

Bild: Luzerner Polizei (Weggis, 23. Januar 2022)

Der Mann konnte das Auto nicht mehr stoppen. Das Fahrzeug rollte etwa 35 Meter rückwärts und unkontrolliert über einen Abhang und kippte seitwärts auf die Strasse. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Auto liegt gemäss Polizeiangaben bei rund 10’000 Franken. (zim)