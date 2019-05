Weggis heisst satten Überschuss gut Die Gemeindeversammlung von Weggis hat am Montagabend die Rechnung 2018 genehmigt. Und Erfreuliches: Die Verschuldung ist stark rückläufig. Niels Jost

Die 127 anwesenden Stimmbürger der Gemeinde Weggis haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung die Rechnung 2018 grossmehrheitlich abgesegnet. Diese schliesst bei einem Gesamtaufwand von 37,4 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 6,57 Millionen Franken. Das ist deutlich besser als budgetiert. Gerechnet hatte der Weggiser Gemeinderat mit einem Plus von 2,56 Millionen Franken.

Das gute Resultat ist insbesondere auf ausserordentliche, einmalige Steuererträge zurückzuführen. So nahm die Gemeinde mit 21,9 Millionen rund 3 Millionen Franken mehr an Gemeindesteuern ein.

Ebenso positiv entwickelt hat sich die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde. Die Nettoverschuldung ging auf 2453 Franken zurück, was gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 27 Prozent ist. Dies, obschon Weggis 2018 Investitionen im Umfang von rund 3 Millionen Franken getätigt hat.