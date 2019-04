Heizen mit Seewasser ist immer beliebter, wie das Beispiel Weggis zeigt

In 25 Meter Tiefe beträgt die Wassertemperatur des Vierwaldstättersees konstant zirka 4 bis 6 Grad. Mit den Pumpen, welche in dem unter dem Seespiegel liegenden Seewasserpumpwerk stehen, wird über Wärmetauscher die Wärmeenergie in das Kaltwassernetz eingespiesen. Das Wasser wird anschliessend mit rund 2 Grad in 36,5 Meter Tiefe wieder dem See zurückgegeben.

Die Wärmeenergie wird nun über eine Glykol-Wasserleitung in die Wärmepumpe im Schulhaus Sigristhofstatt gepumpt. Die Wärmepumpe entnimmt dem Glykolwasser die Wärmeenergie und erhöht die Temperatur auf 40 bis 70 Grad. Ausserdem kann das Wasser auch zum Kühlen verwendet werden.