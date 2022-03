Weggis Tätliche Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und Kundin – gesuchte Personen haben sich gemeldet Am Freitag, 25. Februar, kam es in Weggis zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Die gesuchten Fahrgäste haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet

Zur tätlichen Auseinandersetzung ist es am frühen Freitagmorgen, 25. Februar, an der Luzernerstrasse in Weggis gekommen. Der Streit zwischen einem Taxifahrer und einer Kundin hatte sich im Bereich der Bushaltestelle Zopf zwischen 0.30 und 1 Uhr zugetragen haben. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, haben die per Zeugenaufruf gesuchten Fahrgäste des Busses, welche die Auseinandersetzung mitbekommen haben, inzwischen bei der Polizei gemeldet. (spe/zim)